الأزهر للفتوى: الاستغفار يفتح أبواب الرزق والبركة ويرضي الله عن العبد

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يوضح فضائل الاستغفار العظيمة التي وعد بها الله عباده، من سعة الرزق والبركة في الأموال والأبناء، بالإضافة إلى علامات رضا الله عن العبد التي تشمل الابتلاء ومحبة الناس، مؤكداً أن الاستغفار مفتاح الفرج.

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر منصاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تحليلاً مفصلاً حول الفضائل الروحية والمادية العظيمة التي ينعم بها عباد الله المستغفرون. أكد المركز في بيانه أن المولى عز وجل قد وعد المستغفرين بجزيل العطاء في الدنيا والآخرة، وذلك من خلال سعة الرزق ، ورغد العيش، وحلول البركة في الأموال والأبناء. كما أشار الأزهر للفتوى إلى أن الإنسان العاقل هو من يجعل الاستغفار جزءاً لا يتجزأ من حياته اليومية، مداوماً عليه في الليل والنهار، لما له من أثر بالغ في تيسير الأمور وتفريج الكروب.

واستشهد المركز في بيانه بالآية الكريمة من سورة نوح، حيث يقول الله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا}. تبرز هذه الآية الكريمة بوضوح كيف يفتح الاستغفار أبواب الخيرات المتعددة، سواء كانت مادية أو معنوية. فمن نزول الغيث النافع الذي يروي الأرض ويحيي الزرع، إلى حلول البركة في الأموال التي تدر الخير الوفير، وزيادة النسل وتكثيره، وصولاً إلى إيجاد الجنات الوارفة الأنعام، وجريان الأنهار التي تسقي البلاد والعباد. كل هذا يؤكد أن الاستغفار هو من أعظم القربات والعبادات التي تربط العبد بخالقه، وتصلح له شأنه في دنياه وآخرته، وتفتح له أبواب الرزق والبركة.

وفي سياق متصل، تناول المركز بعض العلامات التي تدل على رضا الله عز وجل عن عبده، مشيراً إلى أن هذه العلامات هي بشرى سارة للعبد الصالح، وعليه أن يحمد الله عليها ويشكر نعمه. أولى هذه العلامات هي الابتلاء، حيث أن المصائب ليست دائماً دليلاً على غضب الله، بل قد تكون دليلاً على محبته واختباره لعبده. يستشهد الأزهر للفتوى في هذا الصدد بحديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: « إذَا أَحَبَّ اللهُ تَعَالَى عَبْدًا صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلاءَ صَبًّا، وَسَحَبَهُ عَلَيْهِ سَحْبًا، فَإِذَا دَعَا قَالَتِ الْمَلائِكَةُ: صَوْتٌ مَعْرُوفٌ، وَقَالَ جَبْرَائِيلُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: يَا رَبِّ عَبْدُكَ فُلانٌ، اقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: دَعُوا عَبْدِي، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ». هذه إشارة واضحة إلى أن الله يحب عبده الذي يصبر على بلائه ويصابر، ويرفع دعاءه إليه.

أما العلامة الثانية على رضا الله عن العبد فهي محبة الناس له، وهي علامة ظاهرة تعكس قبول العبد في الأرض. يستدل المركز بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والعكس صحيح، فإذا أبغض الله عبداً، يدعو جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. هذه العلامات مجتمعة تؤكد على الأثر العميق للإيمان والاستغفار ومحبة الله في حياة المسلم، سواء على المستوى الروحي أو المادي، وتشجع على المزيد من التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

تتجاوز فضائل الاستغفار مجرد طلب المغفرة من الذنوب، لتشمل كل جوانب الحياة. فهو مفتاح الخير والبركة، ووسيلة لتفريج الهموم وتيسير الأمور. إن مداومة المؤمن على الاستغفار، خاصة في أوقات الشدة والرخاء، يعكس يقينه بحكمة الله ورحمته، وثقته بقدرته على تبديل الحال إلى الأفضل. إنها عبادة سهلة يسيرة، لكنها عظيمة الأثر، وهي دعوة دائمة للتوبة والإنابة إلى الله، مما يفتح أبواب الخيرات كلها، ويجعل حياة العبد مليئة بالسلام والطمأنينة والرضا.





