الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران.. الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان

شهدت الأسواق المالية العالمية تحركات فورية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار عن إيران عبر منصته تروث سوشيال، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.7% لتصل إلى 4571 دولارا للأوقية، في حين تراجع خام النفط الأمريكي بنحو 2% إلى 86.6 دولارا للبرميل، كما هبط مؤشر الدولار الأمريكي قليلا ليصل إلى 98.87 نقطة. وقد أكد ترامب على ضرورة تخلي إيران نهائيا عن برنامجها النووي وفتح مضيق هرمز دون فرض رسوم.

وكان ترامب أعلن قبل قليل اليوم، عبر منشور على منصة تروث سوشيال، قراره برفع الحصار عن إيران، مؤكدا ضرورة تخلي طهران نهائيا عن امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى فتح مضيق هرمز أمام السفن دون فرض رسوم. تراجع خام النفط الأمريكي بنحو 2% ليصل إلى 86.6 دولارا للبرميل، منخفضا بنحو 31 دولارا عن قمته المسجلة في 7 أبريل عند 117.6 دولارا. تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف بنحو 0.15% ليصل إلى 98.87 نقطة أمام سلة من 6 عملات رئيسية.

ويعد مؤشر الدولار مقياسا لقوة العملة الأمريكية مقابل كل من: اليورو، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والين الياباني، والفرنك السويسري، والكرونة السويدية. ارتفع سعر الذهب عالميا في السوق الفورية بنحو 1.7% ليصل إلى 4571 دولارًا للأوقية، في أول رد فعل عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار عن إيران





