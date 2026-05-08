الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ورياح نشطة في بعض المناطق

أكدت الدكتورة منار غانم من هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد طقسًا ربيعيًا مستقرًا، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، خاصة في جنوب الصعيد، حيث تصل إلى 35 و36 درجة مئوية. كما أشارت إلى نشاط الرياح واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ظهور شبورة مائية صباحية على الطرق. وتوقعت أن يشهد الأسبوع المقبل مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة، مع تراجع البرودة الليلية.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية ، أن البلاد تشهد اليوم طقسًا ربيعيًا مستقرًا على أغلب المحافظات، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مقارنة ببداية الأسبوع.

وأوضحت خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن درجات الحرارة في القاهرة تسجل نحو 28 درجة مئوية نهارًا، بينما تظل الأجواء خلال الليل مائلة للبرودة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. وأضافت أن محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، تشهد طقسًا شديد الحرارة خلال النهار، مع درجات حرارة تصل إلى 35 و36 درجة مئوية.

كما أشارت إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على عدد من المناطق، بالإضافة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، بسبب سرعة الرياح التي قد تصل إلى 70 كم/س. وأكدت أن الشبورة المائية تظهر في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة، لكنها غير مؤثرة بشكل كبير على حركة المرور، مع ضرورة القيادة بحذر.

واختتمت بأن الأسبوع المقبل سيشهد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة، مع بداية تراجع الأجواء الباردة ليلًا، واقتراب البلاد تدريجيًا من الأجواء الصيفية المعتادة خلال النصف الثاني من فصل الربيع





الأرصاد الجوية درجات الحرارة رياح نشطة شبورة مائية البحر الأحمر

