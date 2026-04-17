الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب البلاد وتخفض الرؤية.. نصائح هامة للمواطنين

تتأثر البلاد بعاصفة ترابية تتسبب في انخفاض ملحوظ بالرؤية الأفقية على مناطق واسعة، وتؤدي إلى تحذيرات وتوصيات هامة من هيئة الأرصاد الجوية بخصوص السلامة العامة وصحة المواطنين، مع تأثير محتمل على حركة الطيران.

تشهد البلاد اليوم استمرارًا لتأثير الأتربة والرمال المثارة، التي تعم مناطق متفرقة من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال ووسط الصعيد. وتؤدي هذه الظروف الجوية إلى تدني ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية على بعض هذه المناطق، مما يستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، لا سيما بالنسبة لقائدي المركبات.

وتشير التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نطاق تأثير هذه الأتربة والرمال قد يمتد تدريجيًا ليشمل مناطق أخرى، بما في ذلك مدن القناة، وخليج السويس، وشبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى أجزاء من محافظة البحر الأحمر. وفي ضوء هذه المعطيات، تقدمت هيئة الأرصاد الجوية بنصائح هامة للمواطنين، أبرزها ضرورة إحكام إغلاق النوافذ والأبواب في المنازل والمكاتب، لتقليل دخول الأتربة. كما تشدد الهيئة على أهمية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، خصوصًا للفئات الأكثر عرضة للتأثر، مثل مرضى الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية، لحماية الجهاز التنفسي من المخاطر المحتملة. وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت قبل ساعات قليلة تحديثًا عاجلاً للحالة الجوية، دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مساء يوم الخميس الماضي ويستمر تأثيره خلال الساعات القادمة. وقد استند هذا التحديث إلى أحدث صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، التي أكدت استمرار نشاط الرياح الذي يتسبب في إثارة الرمال والأتربة على مساحات واسعة من أنحاء الجمهورية. وفقًا لهذا التحديث الجوي التفصيلي، فإن المناطق المتأثرة بنشاط الرياح، والتي قد تشهد اضطرابات في الرؤية، تشمل مناطق متفرقة من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال ووسط الصعيد، بالإضافة إلى مدن القناة، وخليج السويس، وسيناء، وجنوب محافظات البحر الأحمر. وتحذر الهيئة بشدة من أن هذا النشاط الرياحي قد يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية، ليصل إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، وذلك على فترات متقطعة. إن هذا التدني الملموس في مستوى الرؤية، والذي يُعرف علميًا باسم (Visibility)، يمثل عاملاً حاسمًا قد يؤثر بشكل مباشر على عمليات حركة الطائرات في المطارات الواقعة ضمن النطاقات المتأثرة. لذلك، تؤكد الهيئة على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر من قِبل الأطقم الجوية المختصة، وكذلك المشغلين الأرضيين في المطارات، لضمان استمرارية وسلامة العمليات الجوية بمختلف جوانبها. وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية على أنها تواصل الليل والنهار في عمليات المتابعة والرصد، وإجراء التحديثات المستمرة، لضمان تقديم أدق المعلومات والتنبؤات بشأن تطورات الحالة الجوية، بما يصب في مصلحة سلامة المواطنين وحركة الأنشطة المختلفة. تؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس الحالية تتسم بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تمتد تأثيراتها على مناطق واسعة ومتفرقة من أرجاء البلاد. ويشمل هذا التأثير الأولي مناطق حيوية كبرى مثل الوجه البحري، وقلب العاصمة القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى محافظات الصعيد الشمالية والوسطى. وقد أدى هذا النشاط الرياحي إلى تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، مما يعرض مستخدمي الطرق، وخاصة سائقي المركبات، لمخاطر محتملة تتطلب يقظة تامة. ومع مرور الوقت، تشير التوقعات إلى اتساع نطاق هذه الظاهرة الجوية، لتشمل مناطق أخرى كانت في البداية بمنأى عن التأثير المباشر. ومن المتوقع أن تمتد هذه الأتربة والرمال لتغطي مناطق هامة مثل مدن القناة الاستراتيجية، وخليج السويس، الذي يعد ممرًا بحريًا رئيسيًا، وشبه جزيرة سيناء الشاسعة، فضلاً عن أجزاء من محافظة البحر الأحمر، التي تعتمد على السياحة والأنشطة البحرية. ولمواجهة هذه الظروف، أصدرت الهيئة توجيهات وإرشادات ضرورية للمواطنين. تتضمن هذه التوجيهات ضرورة إغلاق جميع النوافذ والأبواب المنزلية والمكتبية بإحكام، لضمان عدم تسرب الأتربة إلى الأماكن المغلقة. كما تشدد الهيئة على أهمية ارتداء الكمامات الواقية عند الخروج من المنزل، كإجراء احترازي لحماية الجهاز التنفسي، وخاصة للفئات الأكثر حساسية لهذه الظروف، مثل الأفراد الذين يعانون من أمراض الحساسية المزمنة أو التهابات الجيوب الأنفية. إن هذه التحذيرات تأتي في إطار حرص الهيئة على توفير أعلى مستويات الأمان والسلامة للمواطنين في ظل تقلبات الأحوال الجوية. وتجدد هيئة الأرصاد الجوية تأكيدها على استمرار المتابعة الدقيقة والمستمرة لتطورات الحالة الجوية، حيث يتم رصد أحدث البيانات والمعلومات بشكل لحظي. ويأتي هذا في أعقاب إصدار تحديث جوي عاجل قبل ساعات قليلة، ساري المفعول منذ مساء أمس الخميس. وقد كشفت صور الأقمار الصناعية المتطورة وخرائط الطقس الحديثة عن استمرار وجود نشاط قوي للرياح، يتسبب في إثارة كميات كبيرة من الرمال والأتربة. وتغطي هذه الظاهرة مناطق شاسعة على امتداد رقعة الجمهورية. وتشمل المناطق المتأثرة بهذا النشاط الرياحي، والذي قد يؤدي إلى اضطراب في الرؤية، مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، والعاصمة القاهرة الكبرى، وشمال ووسط الصعيد. كما يمتد التأثير ليشمل مناطق هامة مثل مدن القناة، وخليج السويس، وجنوب سيناء، وأجزاء من محافظة البحر الأحمر. وتحذر الهيئة بشدة من أن مستوى الرؤية الأفقية في بعض هذه المناطق قد ينخفض إلى أقل من 1000 متر، على فترات متفاوتة. هذا الانخفاض الحاد في الرؤية، المعروف بمصطلح (Visibility)، له تداعيات مباشرة وهامة على حركة الطيران في المطارات الواقعة في تلك النطاقات. ويستلزم ذلك اتخاذ إجراءات احترازية مشددة من قِبل فرق الطيارين، وفرق المراقبة الجوية، وفريق العمليات الأرضية، لضمان استمرار العمليات الجوية بسلاسة وأمان. تؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مستمر، ويؤثر على مناطق متفرقة من الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال ووسط الصعيد، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية. وتشير التوقعات إلى امتداد التأثير ليشمل مدن القناة، خليج السويس، سيناء، ومناطق من محافظة البحر الأحمر. تنصح الهيئة بإغلاق النوافذ والأبواب، وارتداء الكمامات عند الخروج، خاصة لمرضى الحساسية. وكانت الهيئة قد أصدرت تحديثاً عاجلاً للحالة الجوية، كاشفة عن استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على نطاق واسع. وتحذر الهيئة من انخفاض الرؤية إلى أقل من 1000 متر، مما يؤثر على سلامة العمليات الجوية بالمطارات. وتواصل الهيئة المتابعة المستمرة لتطورات الحالة الجوية





