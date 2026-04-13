الأرصاد الجوية: ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الأسبوع.. وتحذير من الرياح والأتربة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، مع تحذيرات من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، واحتمالية هطول الأمطار على بعض المناطق.

أفادت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بدأت في ال ارتفاع التدريجي منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهي مستمرة خلال هذا الأسبوع. وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تتراوح بين 27 و 28 درجة مئوية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'حديث القاهرة ' الذي يُبث على قناة ' القاهرة والناس' مساء الاثنين.

أشارت غانم إلى أن يومي الأربعاء والخميس القادمين سيشهدان ذروة هذه الارتفاعات، خاصة الخميس، بسبب مرور كتل هوائية صحراوية بالإضافة إلى مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو، مما يؤدي إلى أجواء مشمسة وزيادة في فترات سطوع الشمس، مع غياب السحب المؤثرة. كما أضافت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستصل إلى 29 درجة مئوية غدًا الثلاثاء، وستتجاوز 35 درجة مئوية يوم الخميس، بينما ستصل إلى 38 درجة مئوية في محافظات الصعيد والأقصر وأسوان.

وأكدت أن هذه هي ذروة الارتفاعات المتوقعة، وأن الأجواء ستكون بين الحارة وشديدة الحرارة يوم الخميس، معتبرة ذلك من أجواء الربيع. ونوهت إلى أن الأجواء الربيعية تتميز بارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، يليها انخفاض ملحوظ أيضًا. وذكرت أن يوم الجمعة المقبل سيشهد انكسارًا في حدة الموجة الحارة بأكثر من 5 درجات مئوية، مع توقعات بعودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأيام التالية.

أوضحت أن المعدلات الطبيعية المعنية هي معدلات شهر أبريل، والتي تتميز بارتفاع الحرارة خلال النهار، مع اعتدال الأجواء ليلًا، وذلك لتأثر درجات الحرارة الصغرى بالارتفاعات، مع استمرار البرودة في بعض المناطق والليالي. وأشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 16 و 17 درجة مئوية في القاهرة الكبرى غدًا، وسترتفع إلى أكثر من 20 درجة مئوية يوم الخميس، مضيفة: 'مع الانخفاضات وبداية الأسبوع ستعود الأجواء فيها برودة'.

وحذرت من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة المتوقع يومي الخميس والجمعة، والذي قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، مع توقعات بهطول أمطار على بعض مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

من ناحية أخرى، لم يتم التطرق إلى الأخبار المتعلقة بحزب الله وإطلاق المسيرات البصرية التي يصعب رصدها، ولا إلى أسباب فشل جلسة الاستماع الخاصة بمباراة الأهلي وسيراميكا، ولا إلى تصريحات سمير فرج حول الخسائر الإيرانية في القدرات الجوية والبحرية، واقتصارها على الصواريخ والمسيرات. هذه المعلومات غير موجودة في النص الأصلي المقدم.

ركزت الدكتورة منار غانم على تقديم تفاصيل دقيقة حول التغيرات المناخية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، مع التركيز على ارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية المصاحبة. وقد قدمت شرحًا مفصلًا لتأثير الكتل الهوائية الصحراوية والمرتفعات الجوية على الأجواء، وتوقعت ذروة الارتفاعات خلال أيام الأربعاء والخميس. كما قدمت تحذيرات بشأن الرياح المثيرة للأتربة والأمطار المحتملة، ووضحت التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة الصغرى. وتهدف هذه المعلومات إلى توعية الجمهور بالتغيرات المناخية وتوفير التوقعات الجوية اللازمة للتحضير والتأقلم معها.





