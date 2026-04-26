الأزهر يوضح: أعمال صالحة تعادل أجر الحج والعمرة للمتعذرين

أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الله تعالى قد وسع رحمة للمتعذرين عن الحج، وفتح لهم أبوابًا للطاعات تعادل أجر الحج والعمرة، مشيرة إلى أهمية النية الصادقة وبر الوالدين والإكثار من العبادات في الأيام العشر من ذي الحجة.

أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن فريضة الحج واجبة على كل مسلم ومسلمة قادر ومستطيع، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأوضحت أن الله تعالى في رحمته الواسعة قد رعى أحوال من لم يتمكنوا من أداء هذه الفريضة العظيمة بسبب ظروفهم الصحية أو المادية أو غيرها من الأعذار الشرعية، حيث فتح لهم أبوابًا واسعة من الطاعات والعبادات التي تمنحهم أجرًا عظيمًا يعادل أجر الحج والعمرة، بل قد يتجاوزه في بعض الأحيان. وأشارت إلى أن النية الصادقة والعزم القلبي على أداء الحج متى سنحت الفرصة، لهما أثر كبير في حصول المسلم على الأجر، حتى وإن منعه عذر قاهر خارج عن إرادته.

وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حيث أثنى على الذين تخلفوا بعذر وأخبر أنهم قد نالوا الأجر العظيم بسبب نيتهم الصادقة ورغبتهم في المشاركة. فالنية الصادقة هي أساس العمل الصالح، وهي دليل على صدق الإيمان وقوة الارتباط بالله.

وتطرقت الدكتورة إيمان أبو قورة إلى الأعمال الصالحة التي تعادل في ثوابها أجر الحج والعمرة، مؤكدة على أهمية الاستمرار في الطاعات المعتادة، مثل قيام الليل وصلاة الضحى وقراءة القرآن الكريم، وأن أجر هذه الأعمال يكتب للمسلم حتى وإن واجه بعض الصعوبات في أدائها بشكل منتظم. كما ذكرت أن من نوى بصدق أداء الحج أو العمرة، فإنه يكتب له أجر الحاج أو المعتمر، وهذا يدل على أهمية التخطيط والتحضير لهذه الفريضة العظيمة، والسعي لتحقيقها قدر الإمكان.

وأكدت على أن النية يجب أن تكون حاضرة في قلب المسلم بشكل دائم، وليست مرتبطة بموسم معين أو وقت محدد، بل يجب أن يكون العزم على أداء الفريضة قائمًا في كل وقت وحين. ومن الأعمال التي لها فضل عظيم أيضًا، بر الوالدين والإحسان إليهما، حيث أوضحت أن طاعة الوالدين والإحسان إليهما من أعظم القربات التي تقرب العبد إلى الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط بين بر الأم ونيل أجر الحاج والمعتمر والمجاهد.

كما أشارت إلى فضل أداء صلاة الفجر في جماعة، ثم الجلوس لذكر الله حتى شروق الشمس، ثم صلاة ركعتين، وأن من يفعل ذلك ينال أجر حجة وعمرة كاملتين. وفي سياق الحديث عن الأعمال المستحبة في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة على أهمية الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد، لما لها من فضل عظيم، وأن هذه الأيام من أحب الأوقات إلى الله للعمل الصالح.

كما شددت على أهمية الدعاء خلال هذه الأيام المباركة، وأن الدعاء هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويستحب الإكثار منه وطلب الخير للنفس وللآخرين. وأوصت بالاستغفار، فهو يجلب المغفرة ويكفر الذنوب ويفرج الكروب، ويزيد الرزق وينيل رحمة الله.

كما ذكرت أهمية أداء صلاة عيد الأضحى واتباع السنة النبوية فيها، وذبح الأضحية بعد صلاة العيد مباشرة وحتى نهاية أيام التشريق، وصلة الرحم وتوزيع الأضاحي على الفقراء والمحتاجين، لما في ذلك من تعزيز للتكافل الاجتماعي وإدخال السرور على قلوب الآخرين. وأخيرًا، أكدت على ضرورة مراعاة مشاعر الآخرين عند أداء هذه الشعائر، وأن يكون العمل الصالح خالصًا لوجه الله تعالى





