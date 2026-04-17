الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية وانخفاض الرؤية.. وجهود حكومية لدعم الأسر وقطاعات حيوية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تطلق تحذيرًا من عاصفة ترابية تؤثر على عدة مناطق وتتسبب في انخفاض الرؤية، مع تأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية. بالتوازي، جهود حكومية مستمرة لدعم الفئات المحتاجة عبر وزارة التضامن الاجتماعي، وتوضيح آليات دعم القطاع الزراعي والصناعي، إلى جانب تحركات دبلوماسية نشطة على المستوى الدولي.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة جوية غير مستقرة ستؤثر على البلاد خلال الساعات القادمة، حيث تستمر عاصفة ترابية في ضرب مناطق متفرقة من الجمهورية، مما يتسبب في إثارة واسعة للرمال والأتربة. وأفادت الهيئة بأن هذه الأتربة المثارة تؤثر حاليًا على أجزاء من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال ووسط الصعيد.

هذا التأثير يؤدي إلى انخفاض ملموس في مستويات الرؤية الأفقية في بعض هذه المناطق، ومن المتوقع أن يمتد هذا التأثير تدريجياً ليشمل مدن القناة، وخليج السويس، وشبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى بعض مناطق محافظة البحر الأحمر. وفي ضوء هذه الظروف الجوية، تناشد هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الذي قد يزيد من احتمالية وقوع الحوادث. كما تشدد الهيئة على أهمية إحكام غلق النوافذ والأبواب في المنازل والمباني لمنع دخول الرمال والأتربة. وينصح بشدة بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية ومشاكل الجيوب الأنفية، وذلك لتجنب أي مضاعفات صحية محتملة قد تنتج عن استنشاق الأتربة. تؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصادرة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للحد من التأثيرات السلبية لهذه الظواهر الجوية، ولا سيما في المناطق التي تكون أكثر عرضة لتعرضها للرياح المثيرة للرمال والأتربة. إن تضافر الجهود والالتزام بالإجراءات الوقائية يساهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل الأضرار المحتملة. لم تقتصر التحذيرات على الجانب الجوي فقط، بل امتدت لتشمل قطاعات أخرى. ففي مجال الزراعة، كشفت الوزارة عن الأماكن الرسمية الوحيدة المعتمدة لبيع منتجاتها، ووفرت أرقامًا مخصصة لتلقي البلاغات المتعلقة بأي تجاوزات أو مخالفات. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن جهودها لتوفير مساعدات مالية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعمل حاليًا على بحث إدراج سيدة مسنة في محافظة الشرقية برفقة أحفادها الثمانية ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، بهدف تقديم الدعم اللازم لهم. كما تضمنت الأخبار لقاءات على المستوى الوزاري؛ حيث بحث وزير الصناعة مع شركة "جي بي أوتو" مشروعاتها الحالية وخططها التوسعية المستقبلية، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز القطاع الصناعي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، توجه وزير الخارجية إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، كما واصل لقاءاته مع رؤساء اللجان بمجلس النواب الأمريكي خلال زيارته لواشنطن، مما يبرز الدور المصري الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية. في سياق آخر، تضمنت الأخبار اعترافات مثيرة لمختطفة رضيعة من مستشفى الحسين، حيث صرحت بأنها أجهضت وخافت من معرفة زوجها بالأمر. وعلى الصعيد الديني، أوضح إمام الحرم المكي أن الإيمان بالقدر يجلب السكينة للنفس ويطهر القلب من مشاعر الحسد والغل، مما يؤكد على أهمية القيم الروحية في تحقيق الطمأنينة الداخلية





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines