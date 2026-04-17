الأزهر الشريف يحتفي بجمعة شوال بخطبة عن نعمة الحياة ودروس دعوية

نقل الجامع الأزهر الشريف شعائر صلاة الجمعة، متضمنة خطبة قيمة عن نعمة الحياة، بالإضافة إلى ندوات توعوية تتناول قضايا اجتماعية هامة، مع تسليط الضوء على أحكام تتعلق بيوم الجمعة.

نقل الجامع الأزهر الشريف ، عبر بث مباشر، شعائر صلاة الجمعة المباركة لهذا الأسبوع، التي أقيمت في رحاب الجامع في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين للهجرة، الموافق السابع عشر من شهر أبريل لعام ألفين وستة وعشرين ميلادية. وقد تولى تلاوة القرآن الكريم فيها القارئ الشيخ مصطفى الزين، وهو القارئ وإمام القبلة بالجامع الأزهر.

بينما ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، خطبة الجمعة التي تناولت موضوعاً هاماً بعنوان: (الإنسان ونعمة الحياة)، مسلطاً الضوء على تقدير هذه النعمة العظيمة التي وهبنا الله إياها. تأتي هذه الفعاليات الدينية والتربوية في إطار جهود الأزهر الشريف المستمرة لتعزيز الوعي الديني والقيمي لدى المسلمين. فقد تضمنت الأنشطة دروساً دعوية وندوات توعوية تستهدف معالجة قضايا اجتماعية ملحة، من أبرزها قضية الانتحار، سعياً لتعزيز الوعي الإيماني والصلة بالله، وتذكير الناس بقيمة الحياة التي منحهم إياها الخالق. كما تطرقت الدار الأزهربة إلى مسائل فقهية تشغل بال المسلمين، منها حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك يجوز بشرط واحد يتمثل في ألا تشغل المصلي عن الاستماع لخطبة الجمعة. وفي سياق متصل، تم تقديم معلومات حول قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، مع تفصيل لثلاث عشرة حقيقة قد لا يعرفها الكثيرون حول هذه السنة المستحبة. وقد استعرضت الصفحة أيضاً الأعمال النبوية التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وخاصة في الأيام الأخيرة من شهر شوال، حيث توجد ست سنن مستحبة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها حتى مغيب الشمس. من بين هذه السنن، برز حكم اغتسال يوم الجمعة، حيث أوضح الأزهر للفتوى أنه يسن للمسلم الاغتسال قبل ذهابه لصلاة الجمعة، ويعتبر ذلك من آكد السنن، مستشهداً بحديث نبوي شريف: «مَن غسَّلَ يومَ الجمُعةِ واغتَسَلَ، ثم بكَّرَ وابتَكَرَ، ومَشى ولم يَركَبْ، ودَنا منَ الإمامِ، فاستَمَعَ ولم يَلغُ، كان له بكلِّ خُطوةٍ عَملُ سَنةٍ أجْرُ صيامِها وقيامِها». وأشار إلى أن وقت الاغتسال يبدأ من طلوع فجر يوم الجمعة وحتى الخروج للصلاة، مع تفضيل أن يكون الغسل قبل الخروج إلى المسجد، لما له من أثر في نشاط البدن وتعطير الرائحة. وفيما يتعلق بكيفية غسل الجمعة، فقد بيّن الأزهر أن هيئته تكون كالغسل من الجنابة، ويجزئ عنهما غسل واحد، ويبدأ بالنية ثم تعميم جميع الجسد بالماء. كما قدم وصفاً كاملاً للاغتسال على هيئة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، نقلاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها. وفي مسألة أخرى تتعلق بالمرأة ويوم الجمعة، ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول ما إذا كانت المرأة تصلي الظهر وقت خطبة الجمعة أم بعدها. وأوضحت الإفتاء أن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وأن من لم تجب عليه الجمعة، كالمرأة، يجوز لها أداء صلاة الظهر في أي جزء من هذا الوقت، سواء كان ذلك أثناء خطبة الجمعة أو بعدها. وقد استشهدت بقول ابن قدامة في المغني، الذي أورد أن أكثر أهل العلم يرون جواز صلاة الظهر لمن لا تجب عليهم الجمعة قبل صلاة الإمام. وأضافت الإفتاء أنه إذا كانت المرأة قريبة من المسجد ولديها القدرة على سماع الخطبة، فيستحب لها الاستماع والاستفادة منها، ثم تصلي الظهر بعد ذلك





