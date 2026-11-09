الأزهري يعلن استكمال حصر 27 ألفًا من وثائق الأوقاف واسترداد 12 ألف فدان من التعديات

وزير الأوقاف يكشف عن استكمال 27846 وثيقة من ملفات الأوقاف وحجز 12 ألف فدان، مع طرح آلية لإصلاح أوضاع المزارعين ورفع العائد الاستثماري من 2.5% إلى 12%.

أعلن الدكتور أسامة الأزهري ، وزير الأوقاف، خلال كلمته أمام الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ ، عن تقدم ملحوظ في جهود حصر وتوثيق الأصول الوقفية المصرية، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في استيفاء 27 ألفًا و846 وثيقة من إجمالي نحو 28 ألفًا و334 وثيقة متعلقة بملفات الأوقاف، ولم يتبقَ سوى 488 وثيقة فقط.

جاء ذلك في رد الوزير على استفسارات النواب، حيث أكد أن الهدف هو تحقيق التكامل بين البرلمان والحكومة لتذليل العقبات، مشيرًا إلى أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة في ملف حصر الأصول، حيث كانت بعض الإجراءات تستغرق نحو ستة أشهر، وهو ما تسبب في بطء إنجاز الملفات وتعطيل الاستفادة من أصولها.

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إجراءات تنسيقية لتسريع دورة المستندات الوقفية

وأوضح الأسبق الأزهري أنه بالتنسيق مع الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية، جرى عقد اجتماعات موسعة ضمت هيئة الأوقاف والشهر العقاري وهيئة المساحة والمساحة العسكرية ووزارة الداخلية والجهات المعنية بمنظومة أصول الدولة، بهدف إزالة العقبات وتسريع الدورة المستندية.

وكشف الوزير عن أن التنسيق نجح في اختصار الفترة الزمنية للإجراءات من ستة أشهر إلى ستة أيام، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على استكمال جميع الإجراءات لضمان الحصر الشامل والدقيق للأصول الوقفية وحماية حقوقها القانونية من التعديات والإهدار.

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مواجهة التعديات على 16 ألف قطعة أرض وقفية

كشف الدكتور أسامة الأزهري عن وجود نحو 16 ألف حالة تعدٍ على أراضي الأوقاف، مشيرًا إلى نجاح الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إزالة التعديات عن نحو 12 ألف قطعة أرض، في إطار جهود استرداد حقوق الوقف وإعادة طرح الأراضي للاستثمار وفق دراسات جدوى وضوابط تحقق الشفافية والعدالة.

وأكد الوزير أن الحفاظ على أموال الوقف ليس مجرد مسؤولية إدارية، بل أمانة دينية ووطنية، مشيرًا إلى أن الوزير يطالب بعدم التعدي على حقوق الآخرين ومواجهة التطرف، مما يفرض تحركًا قاطعًا لاسترداد حقوق الوقف وحمايتها.

خطة لرفع العائد الاستثماري وتحسين أوضاع المزارعين

وأشار وزير الأوقاف إلى أن أصول هيئة الأوقاف تقدر بمبالغ ضخمة قد تصل إلى نحو ثلاثة تريليونات جنيه، وهو رقم يحتاج إلى مزيد من التدقيق، بينما لا يتجاوز العائد الاستثماري الحالي لهذه الأصول نحو 2.5%، في حين أن المعدل الذي تستهدفه الوزارة يتراوح بين 10% و12%.

ووضح أن رفع العوائد الاستثمارية يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالقيم الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف، موضحًا أن بعض الأراضي تصل قيمتها الإيجارية في المناطق المحيطة إلى 45 ألف جنيه للفدان، بينما تؤجرها الهيئة بنحو 15 ألف جنيه فقط.

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آلية جديدة لتمكين المزارعين من تملك الأراضي الوقفية

طرح الأسبق الأزهري آلية لاستبدال الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن ثلاثة أفدنة، بحيث تتدخل جهة تمويلية أو وسيط لسداد القيمة المستحقة لهيئة الأوقاف نقدًا، على أن يسدد المزارع المبلغ لهذه الجهة على أقساط ميسرة، بما يسمح له بتملك الأرض التي يزرعها هو وأسرته منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن الوزارة دخلت في مفاوضات مع عدد من الجهات، من بينها البنك الزراعي المصري، للوصول إلى اتفاقات بشأن تنفيذ هذه الآلية، مؤكدًا التوصل إلى تفاهمات نهائية مع بعض الجهات، بينما لا تزال هناك تفاصيل فنية يجري بحثها مع جهات أخرى لضمان العدالة للطرفين.

توثيق وقف مصطفى عبد المنان واسترداد حقه من الدولة

تطرق وزير الأوقاف إلى ملف وقف مصطفى عبد المنان، موضحًا أن مساحته تبلغ نحو 355 ألف فدان تمتد عبر ثلاث محافظات، وأن الوزارة تمكنت من استخراج حجة الوقف التي كانت محفوظة لدى النيابة العامة منذ عام 1967، وإيداعها بدار الكتب والوثائق.

وأكد أن نحو 80% من مساحة هذا الوقف جرى استخدامها لصالح مؤسسات الدولة، وأقيمت عليها مدارس ومصانع وموانئ ومساكن، مؤكدًا أن الوزارة لا تطالب بإخلاء هذه المنشآت أو إخراج المواطنين من الأراضي التي يعيشون عليها، وإنما تسعى إلى إثبات حقوق الوقف والحصول على التعويض العادل من الدولة عن الأراضي التي جرى استخدامها.