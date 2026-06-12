الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الفترة من 13 إلى 17 يونيو 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة المقبلة في جميع أنحاء مصر، وذلك للفترة من السبت 13 يونيو إلى الأربعاء 17 يونيو 2026. وتشمل التوقعات ظروفًا جوية متغيرة تشمل شبورة مائية ونشاطًا للرياح، مع اختلاف ملحوظ في درجات الحرارة بين المناطق الشمالية والجنوبية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها ل حالة الطقس و درجات الحرارة خلال الفترة من السبت 13 يونيو إلى الأربعاء 17 يونيو 2026. وتشمل التوقعات describe أحوالًا جوية مختلفة عبر مناطق مصر حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وحار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، وتتراوح درجات الحرارة بين=max من 35 إلى 41 درجة مئوية في النهار، وتنخفض ليلاً لتتراوح بين 20 و27 درجة.

وتتوقع الهيئة ظهور شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً. كما يشهد الطقس نشاطًا للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة خلال الفترة المذكورة. ويؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المتوسط المسجل بقيم تتراوح بين 1 و2 درجة مئوية.

وتتغير درجات الحرارة قليلاً من يوم لآخر، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ذروة حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية، بينما ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد لتصل إلى 41 درجة مئوية، وتظل المعتدلة على السواحل الشمالية بين 28 و31 درجة. في تفاصيل درجات الحرارة اليومية، يوم السبت 13 يونيو، تكون القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 35 و24 درجة، والسواحل الشمالية بين 31 و21 درجة، وشمال الصعيد بين 37 و23 درجة، وجنوب الصعيد بين 41 و27 درجة.

ويوم الأحد 14 يونيو، تنخفض درجات الحرارة الصغرى قليلاً في القاهرة الكبرى إلى 23 درجة، بينما تظل العظمى 35 درجة، وتنخفض في السواحل الشمالية إلى 28 و20 درجة، ويبقى شمال الصعيد عند 37 و23 درجة، ويصل جنوب الصعيد إلى 41 و26 درجة. ويوم الاثنين 15 يونيو، تنخفض العظمى في القاهرة الكبرى إلى 34 درجة والصغرى إلى 22 درجة، والسواحل الشمالية 28 و20 درجة، وشمال الصعيد 35 و21 درجة، وجنوب الصعيد 40 و25 درجة.

ويوم الثلاثاء 16 يونيو، ترتفع العظمى في شمال الصعيد إلى 36 درجة والصغرى إلى 22 درجة، بينما تظل القاهرة الكبرى عند 34 و22 درجة، والسواحل الشمالية 28 و20 درجة، وجنوب الصعيد 41 و26 درجة. وأخيراً يوم الأربعاء 17 يونيو، تعود درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 35 و23 درجة، والسواحل الشمالية 29 و21 درجة، وشمال الصعيد 36 و22 درجة، وجنوب الصعيد 41 و26 درجة.

تؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات تستند إلى البيانات العلمية والرصد المستمر للظواهر الجوية، وتنصح المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة وخاصة في مناطق جنوب الصعيد، وضرورة الحذر أثناء القيادة في الأوقات التي تظهر فيها الشبورة المائيةPurchase. كما يجب الانتباه إلى نشاط الرياح الذي قد يؤثر على بعض الأنشطة الزراعية والملاحة البحرية في مناطق معينة.

وتظل الهيئة في مراقبة مستمرة لأي تغيرات قد تطرأ على الأنماط الجوية خلال الأيام المقبلة، وتقوم بتحديث التوقعات دوريًا عبر قنواتها الرسمية





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