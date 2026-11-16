الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تضرب القاهرة والجيزة والسواحل الإثنين

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على الطرق في القاهرة والجيزة والسواحل الشمالية يوم الإثنين.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل صريح من تكوّن شبورة مائية كثيفة قد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب خلال الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر 2026. تؤثر هذه الظاهرة الجوية على عدد كبير من المناطق والمحافظات، مما يستدعي الانتباه الشديد من قبل المسافرين والسائقين لضمان سلامتهم على الطرق.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة أن هذه الشبورة ستبدأ في الظهور بشكل فعلي من الساعة الثانية فجرًا وتستمر حتى العاشرة صباحًا من يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026. تغطي التأثيرات مناطق متعددة تشمل السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، بالإضافة إلى وسط سيناء وشمال الصعيد.

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تأثيرات الشبورة على الرؤية الأفقية في مناطق متعددة

تعمل هذه الظاهرة الجوية على انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، حيث قد تنخفض إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق المتضررة. يمثل هذا الانخفاض في الرؤية تحديًا كبيرًا لسلامة الحركة المرورية، مما يتطلب من الجميع توخي أقصى درجات الحذر والانتباه أثناء القيادة.

تؤثر الشبورة بشكل مباشر على جودة الرؤية في المناطق التي ذكرتها الهيئة، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية. تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع المواطنين الذين سيخرجون من منازلهم في هذا الوقت بالتحضير المسبق ومراعاة ظروف الطريق.

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تعليمات السلامة لقائدي المركبات في القاهرة الكبرى

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي المركبات الالتزام الصارم بتعليمات المرور المعتمدة، وتهدئة السرعة بشكل كبير لتجنب المخاطر المحتملة. كما طالبت بترك مسافات آمنة وواسعة بين السيارات لضمان مساحة كافية للتوقف الطارئ في حال حدوث طارئ.

يأتي هذا النداء حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنبًا لوقوع الحوادث التي قد تنتج عن ضعف الرؤية. تعمل هذه التعليمات على تقليل مخاطر التصادمات الخلفية أو الاصطدام بالمركبات المتوقفة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية مثل القاهرة الكبرى.

استمرار التحذيرات في الوجه البحري ومدن القناة

تشمل القائمة الكاملة للمناطق المتأثرة بالإضافة إلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري ومدن القناة، بالإضافة إلى وسط سيناء وشمال الصعيد. تتوقع الهيئة استمرار هذه الحالة الجوية خلال الفترة المحددة، مما يتطلب متابعة مستمرة للتقارير الجوية الجديدة.

على الرغم من أن التحديثات القادمة قد تشمل تفاصيل إضافية عن نوة المكنسة وطقس الأيام المقبلة، فإن التركيز الحالي يظل منصبًا على الشبورة المائية وتأثيراتها المباشرة على حركة المرور. يرجى من جميع المواطنين الالتزام بالإرشادات الرسمية وعدم تجاهل تحذيرات السلامة المرورية.