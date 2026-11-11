الأجهزة الأمنية تضبط مشتبهين في مشاجرة مسلحة بالجزيرة بعد نشر فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الأهرام جيزة، مع ضبط الأطراف المشاركة وأسلحتهم بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن ملابسات واقعة مشاجرة عنيفة تمت مشاهدتها في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والتي وقعت بإحدى المناطق في مدينة الجيزة ، مستخدمة فيها أطراف النزاع أسلحة بيضاء. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث لم يسبقه أي بلاغات رسمية وردت إلى مراكز الشرطة في المنطقة، مما دفع الأمن للنفاذ إلى تفاصيل الواقعة بناءً على المشاهدات المرئية.

تفاصيل وقوع المشاجرة بالأسلحة البيضاء

أوضحت أن الأحداث وقعت بتاريخ 8 نوفمبر الجاري، داخل دائرة قسم شرطة الأهرام، حيث اشتبك طرفان مختلفان في مشاجرة ضارية أسفرت عن إصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. وقد تبين أن الطرف الأول ضم مالك محل للملابس مع ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم سيدة، بينما كان الطرف الثاني يتكون من شخص وشقيقه ووالدتهما.

Also read سيرين عبد النور ويسرا اللوزي زوجات محمد رمضان في مسلسل «عشماوي».. تفاصيل الشخصيات والقصة

أكدت التحقيقات أن سبب الاشتباك المباشر كان قيام إحدى السيدات من الطرف الثاني بـ"إفتراش الطريق" أمام محل الطرف الأول، وهو ما أدى إلى تصاعد الحدة بين الجانبين وتبادلهم الهجمات الجسدية. استمرت المشاجرة باستخدام أيديهم وأسلحة بيضاء وعصي خشبية، مما أدى إلى وقوع إصابات جسدية ملموسة لدى كلا الطرفين.

الإصابات الجسدية وموقع الأطراف

وصفت الأجهزة الأمنية طبيعة الإصابات التي لحقت بالمشاركين في المشاجرة، حيث أفادت بأن شخصين من الطرف الأول قد تعرضا لجروح قطعية متفرقة في أجزاء مختلفة من أجسادهم. كما ذكرت أن أحد أفراد الطرف الثاني يعاني من كدمة في الساعد الأيسر، بينما لم تظهر إصابات واضحة في وصفها للبقية في ذلك التوقيت.

Advertisement

وأكدت المصادر الأمنية أن جميع الأطراف المشتبه في مشاركتهم في هذه الأحداث مقيمون داخل دائرة قسم شرطة الأهرام نفسه، مما يسهل تتبعهم وضبطهم بسرعة من قبل الوحدات المرورية والميدانية العاملة في المنطقة.

ضبط المشاجرة والأسلحة المستخدمة

سارعت الأجهزة الأمنية إلى التدخل المباشر لإنهاء المشاجرة والسيطرة على الموقف، وتمكنت من ضبط أطراف العراك جميعهم في مكان الواقعة. وفي أثناء الضبط، تم العثور على الأسلحة البيضاء التي استخدمت في الاعتداءات، بالإضافة إلى العصي الخشبية التي استخدمت أيضاً في التعدّي على بعضهم البعض، وتم حجزها كأدلة جنائية.

ووجهت الأجهزة الأمنية تهمة التعدّي على النفس بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية للمتورطين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقتهم بناءً على النتائج الأولية للتحقيق.