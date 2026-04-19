الأرجنتين وإسرائيل: تحالف متنامٍ في مواجهة الإرهاب وتعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يؤكد على وحدة بلاده مع إسرائيل في مكافحة الإرهاب، معلناً عن خطوات هامة لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك افتتاح سفارة في القدس وإطلاق خط طيران مباشر، ودعوة الدول ذات القيم المشتركة للانضمام.

في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً جديداً، أكد الرئيس الأرجنتين ي خافيير ميلي على التضامن الوثيق بين بلاده ودولة الاحتلال في معركة مكافحة الإرهاب ، مؤكداً أن الأرجنتين تقف إلى جانب إسرائيل في هذا المسعى. وجاءت هذه التصريحات الحاسمة خلال لقاء هام جمع الرئيس ميلي برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، حيث وجه الرئيس الأرجنتين ي دعوة مفتوحة لجميع الدول التي تشاطرهم هذه القيم والمبادئ لمواجهة التهديدات المشتركة.

وأبرز الرئيس ميلي الشجاعة والجرأة التي اتخذتها الأرجنتين في خطواتها، مشيراً بفخر إلى أن بلاده كانت أول دولة في أمريكا الجنوبية توقع على بيان رسمي لدعم إسرائيل. هذا الموقف يعكس تحولاً نوعياً في السياسة الخارجية للأرجنتين، ويؤكد على عمق الروابط التي تسعى لتعزيزها مع دولة الاحتلال. ولم تتوقف الإعلانات عند هذا الحد، بل أعلن الرئيس ميلي عن خبر سار لتعزيز التواصل بين البلدين، حيث ستبدأ في شهر نوفمبر القادم أول رحلة طيران مباشرة تربط بين العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وتل أبيب. هذا الخط المباشر لا يمثل مجرد خدمة لوجستية، بل هو رمز لتزايد التقارب والتعاون بين الشعبين، ويسهل حركة التجارة والسياحة والتواصل الثقافي. وقد سبق هذه الزيارة وزيارات أخرى، حيث استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأرجنتيني في القدس، في زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي منشور له عبر منصة 'إكس'، رحب نتنياهو بالرئيس ميلي بحرارة، واصفاً إياه بالصديق العظيم لدولة إسرائيل. وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن العلاقات بين إسرائيل والأرجنتين تشهد بالفعل تقارباً متزايداً، وأن البلدين يقفان معاً أقوى من أي وقت مضى. هذا التقارب لا يقتصر على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل يمتد ليشمل مجالات التعاون الأمني، الاقتصادي، والثقافي، مما يبشر بمستقبل واعد للشراكة بين تل أبيب وبوينس آيرس. وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي متغير، حيث تسعى العديد من الدول إلى بناء تحالفات قوية لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة. إن توحيد الجهود بين الأرجنتين وإسرائيل في مجال مكافحة الإرهاب يمثل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن التعاون والتضامن هما السبيل الأمثل لضمان الأمن والاستقرار. كما أن افتتاح سفارة أرجنتينية في القدس، وهو ما تم الحديث عنه، يعتبر خطوة دبلوماسية هامة تعكس اعترافاً متزايداً بالواقع على الأرض، وتعزيزاً للعلاقات بين البلدين على أعلى المستويات. إن هذه الزيارة والاتفاقيات المصاحبة لها، تمثل نقطة تحول هامة في مسار العلاقات بين الأرجنتين وإسرائيل، وتعكس إرادة سياسية قوية من الجانبين لتجاوز أي عقبات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية. من جهة أخرى، لا يمكن إغفال الجوانب الإنسانية والثقافية التي تعزز هذه العلاقات. فالأخبار عن زراعة الآلاف من الأشجار في الأرجنتين، تخليداً لذكرى زوجة، يعكس عمق المشاعر الإنسانية في الشعب الأرجنتيني، وقد يكون هذا الارتباط الوجداني عاملاً إضافياً في تعزيز الروابط مع الشعوب الأخرى. وبالعودة إلى التصريحات الرسمية، فقد اختتم الرئيس الأرجنتيني تأكيداته بأن العلاقات بين البلدين ستكون أوثق من أي وقت مضى، وهو ما يشير إلى رؤية طويلة الأمد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. هذا التأكيد يبعث برسالة طمأنة للشعبين، ويعكس التزاماً قوياً ببناء مستقبل قائم على الثقة والتعاون المتبادل





