الأرصاد الجوية: طقس حار نهاراً ومعتدل ليلاً مع شبورة وأمطار خفيفة في ثالث أيام عيد الأضحى

توقعات الأرصاد الجوية لثالث أيام عيد الأضحى المبارك: طقس حار نهاراً، معتدل ليلاً، شبورة مائية صباحية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل.

في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق الجمعة 29 مايو 2026، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسود أجواء ربيعية معتدلة في الصباح الباكر تتحول إلى حارة نهاراً على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد المواطنين وسائقي المركبات من تشكل شبورة مائية كثيفة في الصباح على بعض الطرق، خاصة تلك المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، داعية إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة نظراً لانخفاض الرؤية الأفقية. كما أشارت إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى احتمالية تكون سحب منخفضة قد تؤدي إلى رذاذ خفيف في جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

أما عن حالة الطقس نهاراً، فيسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون حاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويشتد ليصبح شديد الحرارة على جنوب الصعيد. وفي الليل، تعود الأجواء لتكون معتدلة الحرارة على كافة الأنحاء، مما يجعل الأمسيات لطيفة ومناسبة للتنزه والاحتفال بالعيد. وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومتراً في الساعة، مما يساهم في تلطيف الأجواء نسبياً خلال ساعات النهار.

وتنصح الأرصاد بارتداء الملابس الخفيفة خلال النهار، مع حمل سترة خفيفة للسهرات المسائية، خاصة في المناطق الساحلية حيث تكون درجات الحرارة أقل. وإليك بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم: في القاهرة الكبرى والوجه البحري، تبلغ العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 21 درجة. وعلى السواحل الشمالية، تصل العظمى إلى 26 درجة والصغرى 19 درجة. وفي شمال الصعيد، تسجل العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، بينما في جنوب الصعيد تصل العظمى إلى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

وتذكر الهيئة أن هذه الأجواء تعتبر طبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تشهد البلاد انتقالاً تدريجياً نحو فصل الصيف. وتنصح الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في المناطق الجنوبية، وشرب الكثير من السوائل للحفاظ على الترطيب. كما تتابع الهيئة التغيرات الجوية لحظة بلحظة، وستصدر تحديثات فورية حال حدوث أي تطورات غير متوقعة خلال أيام العيد





