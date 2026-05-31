الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان ويطالب بوقف فوري

أدان الأردن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتوسيع التوغل البري، معتبراً إياه انتهاكاً للقانون الدولي. ودعا إلى وقف فوري للاعتداءات وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، مع التأكيد على دعم سيادة لبنان واستقراره، وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين.

أدانت المملكة الأردن ية الهاشمية بأشد العبارات استمرار ال عدوان ال إسرائيل ي على الجمهورية ال لبنان ية، وتوسيع نطاق التوغل البري في جنوب لبنان واستهداف المدنيين، معتبرةً ذلك انتهاكاً سافراً لسيادة لبنان وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان رسمي أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد وتحقيق السلام. وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل فوري، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بجميع بنوده، الذي ينص على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وتعزيز دور اليونيفيل.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الأردن يقف بشكل مطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، مشيراً إلى دعم المملكة الكامل لجهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها على كامل أراضيها، وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية الشرعية. ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على لبنان، والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما نبه إلى أن استمرار هذه الانتهاكات دون ردع من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية في المنطقة. وفي سياق متصل، أكد المجالي ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني، لاسيما في ظل نزوح أكثر من مليون مواطن لبناني من قراهم وبلداتهم جراء العدوان. وحث المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة على مضاعفة جهودها لتخفيف معاناة النازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية من المأوى والغذاء والدواء.

وجدد التأكيد على أن الأردن سيبقى داعماً ثابتاً لأمن واستقرار لبنان، وسيواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان وتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. واختتم البيان بالتأكيد على أن الحل الوحيد للأزمات في الشرق الأوسط يمر عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية





