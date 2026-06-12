الأرصاد تحذر من شبورة مائية وطقس حار رطب طوال الأسبوع المقبل

توقعات الأرصاد الجوية لأسبوع حار ورطب مع انخفاض طفيف في الحرارة ونشاط رياح وشبورة مائية صباحية على الطرق.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، مع انخفاض طفيف في درجات ال حرارة في بعض الأيام.

وأوضحت الهيئة أن نسب الرطوبة المرتفعة تزيد الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين مقارنة بالدرجات المسجلة في الظل. وذكرت أن الطقس سيكون معتدلاً رطباً صباحاً، حاراً رطباً نهاراً على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدلاً رطباً ليلاً على أغلب المناطق، ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.

كما حذرت من تكون الشبورة المائية صباحاً على العديد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً. كما توقعت نشاطاً للرياح اعتباراً من السبت وحتى الأربعاء على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتأثر حركة الملاحة البحرية بهذه الرياح، خاصة في خليج السويس والبحر الأحمر، حيث قد تصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة مما يؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج. ونصحت الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى بسبب الشبورة، والحد من السرعة، واستخدام كشافات الضباب. كما دعت إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، وشرب الكثير من السوائل لتعويض فقدان الماء بسبب التعرق.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً طفيفاً خلال الأسبوع، حيث تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية غداً السبت، وتستمر عند المعدل نفسه يوم الأحد، ثم تنخفض إلى 34 درجة يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 35 درجة مئوية يوم الخميس. كما توقعت أن تكون درجة الحرارة الصغرى حوالي 25 درجة مئوية في القاهرة خلال هذه الفترة.

وعلى السواحل الشمالية، تتراوح العظمى بين 30 و32 درجة مئوية، بينما تصل إلى 43 درجة مئوية في جنوب الصعيد مثل أسوان والأقصر. وتشير التوقعات إلى استمرار تأثير منخفض الهند الموسمي الذي يجلب كتل هوائية حارة ورطبة، مما يزيد من الإحساس بالحر. وينصح خبراء الأرصاد بتجنب الأنشطة الخارجية في منتصف النهار، والبقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة. كما يفضل ارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة لتقليل امتصاص الحرارة.

وفيما يخص قطاع الزراعة، فقد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة إلى زيادة معدلات الإصابة ببعض الأمراض الفطرية، لذا ينصح المزارعون بتعديل مواعيد الري وتجنب الري في فترة الظهيرة. وتستمر التحذيرات من تكون الشبورة المائية الكثيفة التي قد تنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض الطرق، خاصة في المناطق الزراعية القريبة من الترع والمصارف. لذا يجب على قائدي المركبات توخي الحذر الشديد، واتباع الإرشادات المرورية. وتعمل غرف العمليات في المحافظات على متابعة الحالة الجوية والاستعداد لأي طوارئ.

كما تواصل هيئة الأرصاد تحديث نشراتها اليومية عبر موقعها الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي. ويذكر أن فصل الصيف يشهد عادة ذروة الحرارة في شهري يوليو وأغسطس، لكن الأجواء الحالية تأتي متأثرة بامتداد المنخفض الحراري. وتهيب الهيئة بالمواطنين متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة آخر التطورات. وتجدر الإشارة إلى أن الأجواء الحارة والرطبة تؤثر على الحالة المزاجية للإنسان وقد تسبب الإرهاق الحراري، لذا ينصح بتناول وجبات خفيفة والإكثار من السوائل.

كما أن ارتفاع الرطوبة يجعل درجة الحرارة الظاهرية أعلى مما هي عليه في الواقع، مما يستدعي الحذر أثناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون أكثر اعتدالاً على المناطق الساحلية بفضل نسمات البحر. وتواصل الأرصاد جهودها في رصد الظواهر الجوية والتنبؤ بها باستخدام أحدث النماذج العددية والرادارات، بهدف حماية الأرواح والممتلكات. وتعد هذه التحذيرات جزءاً من خطة التوعية الموسمية التي تطلقها الهيئة مع بداية كل صيف.

وتقوم الهيئة أيضاً بتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الإرشادات اللازمة للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري. ويُنصح أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى القلب والجهاز التنفسي بتجنب الخروج في أوقات الذروة، والالتزام بتعليمات الطبيب. وتظهر التوقعات أن ذروة الحرارة ستكون في نهاية الأسبوع، مع احتمالية تكوين سحب رعدية على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تؤدي إلى أمطار خفيفة غير مؤثرة. وتستمر الأرصاد في رصد أي تغيرات جوية مفاجئة وإبلاغ الجهات المعنية





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