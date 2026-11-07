الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة وأمطار غزيرة في مصر يوم السبت

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من انخفاض حاد في درجات الحرارة وفرص أمطار غزيرة على مناطق من شمال البلاد يوم السبت 7 نوفمبر 2026.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهي الجهة الرسمية المعنية بمتابعة الظواهر الجوية في مصر، تحذيرات جوّية هامة تنصح المواطنين فيها باتخاذ الحيطة والحذر بسبب التغيرات المناخية المتوقعة. يأتي هذا التحذير تحديداً لليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، حيث تشهد البلاد تحولات ملحوظة في حالة الطقس مع استمرار تراجع مؤشرات درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية المصرية، مما يستدعي متابعة مستمرة للبيانات الرسمية.

تفاصيل انخفاض الحرارة وأمطار شمال البلاد

تؤكد بيانات الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم السبت سيتسم بالاستمرار في حالة من البرودة الشديدة مقارنة بالأيام السابقة، حيث سجلت العاصمة القاهرة انخفاضاً في درجات الحرارة مسجّلة درجة حرارة العظمى عند 25 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 17 درجة مئوية. وفي الوقت نفسه، تتباين درجات الحرارة بين المحافظات المختلفة لتعكس التباين المناخي الجغرافي، حيث سجلت مدينة الإسكندرية درجة حرارة عظمى تبلغ 24 درجة مئوية، بينما سجلت شرم الشيخ 27 درجة مئوية، فيما وصلت العظمى في محافظة أسوان الجنوبية إلى 30 درجة مئوية.

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تحذيرات الأمطار والملاحة البحرية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صراحةً من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم السبت، مشيرة بوضوح إلى أن هذا الانخفاض الحراري يصاحبه فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق محددة من شمال البلاد. ويأتي هذا التحذير في إطار متابعة دقيقة للتغيرات الجوية المستمرة، خاصة مع امتداد موجة الانخفاض الحراري لتغطي عدداً كبيراً من المناطق، بالتزامن مع وجود فرص للأمطار التي تختلف شدتها وتوزيعها من منطقة إلى أخرى حسب الكثافة السكانية والجغرافية.

تباين درجات الحرارة بين المدن

وتكشف البيانات الرسمية عن اختلاف واضح في قراءات الحرارة بين المحافظات الساحلية والداخلية، حيث تسجل مدينة مطروح درجة حرارة عظمى تبلغ 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، لتدخل ضمن المدن التي تسجل درجات حرارة منخفضة نسبياً مقارنة بغيرها. وفي ما يخص مدن القناة وسيناء، تسجل مدينة الإسماعيلية درجة حرارة عظمى تبلغ 26 درجة مئوية بينما تصل الصغرى إلى 15 درجة، فيما ترتفع الحرارة في شرم الشيخ لتسجل العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، وفقاً لآخر تحديثات البيانات الصادرة عن الهيئة.

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موعد الأمطار الغزيرة والطقس الغد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية حدوث انخفاض إضافي في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، حيث تشير التوقعات إلى احتمال سقوط أمطار غزيرة واضطراب شديد في أحوال الملاحة البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، مع هبوط قياسي لدرجات الحرارة ليصل البعض إلى 16 درجة مئوية. وتُعد هذه التحديثات ضرورية لمساعدة المواطنين في تحديد مواعيد ارتداء الملابس المناسبة والاحتياطات اللازمة للتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة.

مؤشرات اقتصادية واجتماعية مرتبطة

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