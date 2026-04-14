الأزهر يطلق مبادرة "تحدث معنا" لدعم الصحة النفسية والمجتمعية

في إطار جهوده لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، يطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مبادرة "تحدث معنا" لتوفير مساحة آمنة للتعبير وتقديم الدعم للمواطنين.

في إطار مسؤوليته المتزايدة في دعم ال مجتمع وتعزيز الصحة النفسية، أطلق مجمع البحوث ال إسلام ية ب الأزهر الشريف مبادرة نوعية بعنوان ' تحدث معنا '. تهدف ال مبادرة إلى توفير مساحة آمنة للأفراد للتعبير عن مشاعرهم وتجاربهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم للتغلب على تحديات الحياة المختلفة. تأتي هذه ال مبادرة استجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، وبمتابعة الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، وتجسد التزام الأزهر الشريف بتعزيز قيم الرحمة والتكافل، وتقديم يد العون لل مجتمع . هذه ال مبادرة ليست مجرد مشروع، بل هي رؤية شاملة للإنسان وال مجتمع ، تعكس حرص الأزهر على دور ريادي في نشر الوعي، وتوفير الدعم اللازم لكل فرد يعاني من ضغوط الحياة، وذلك من خلال منهجية عمل واضحة تقوم على أسس علمية وشرعية متينة.

تعتمد مبادرة 'تحدث معنا' على آليات تواصل متعددة لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة. يتمثل ذلك في توفير قنوات تواصل مباشرة مع المتخصصين والوعاظ المؤهلين، الذين يتولون مهمة استقبال الحالات الواردة عبر هذه القنوات، ومتابعتها بعناية فائقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم الدعم النفسي والمعنوي اللازم في إطار من الخصوصية والاهتمام، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات. يشمل نطاق المبادرة منصات المجمع على مواقع التواصل الاجتماعي، ومناطق الوعظ المنتشرة في جميع المحافظات، مما يضمن وصول الدعم إلى مختلف الفئات العمرية والاجتماعية. ولتسهيل الوصول إلى الدعم في أي وقت، يعمل المجمع على إطلاق تطبيق إلكتروني يحمل اسم المبادرة، يوفر وسيلة تواصل سريعة وفعالة، مما يعكس حرص المجمع على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع. هذا التطبيق سيكون بمثابة نافذة مفتوحة على الأمل، تقدم الدعم والإرشاد في أي وقت وأي مكان.

أكد فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الدور الدعوي والمجتمعي الذي يضطلع به المجمع، مشددًا على أهمية الاستماع الجاد كخطوة أساسية لمساعدة الأفراد على تجاوز الصعوبات. وأشار إلى أن الكلمة الطيبة والدعم الصادق قد يحدثان فارقًا حقيقيًا في حياة الإنسان، مما يؤكد على أهمية الجانب الإنساني في تقديم الدعم. يؤكد المجمع على استمراره في إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز تماسك المجتمع ودعم الأفراد نفسيًا ومعنويًا، انطلاقًا من رسالته في نشر الوعي وترسيخ قيم الرحمة والتكافل. من خلال هذه المبادرة وغيرها، يسعى الأزهر الشريف إلى بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتراحمًا، مجتمع يقف فيه الجميع جنبًا إلى جنب لمواجهة تحديات الحياة. وللتواصل مع فريق المبادرة، يمكنكم ملء البيانات عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBOoefnxOH_2ERdThDlY9ErA4rNLg4ijkTPnKfon55FU1V9g/viewfor





