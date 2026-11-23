الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من تشكل شبورة مائية كثيفة على الطرق صباح اليوم الإثنين وتعلن انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في جمهورية مصر العربية ليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، مشيرة إلى استقرار الأجواء على معظم أنحاء الجمهورية مع انخفاض طفيف وملموس في درجات الحرارة. ويتزامن هذا الانخفاض مع ظهور سحب منخفضة تعمل على تلطيف الجو، بينما تركز التحذيرات الرسمية على مخاطر الشبورة المائية الكثيفة التي قد تعيق الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية خلال ساعات الصباح الأولى.

تحذيرات من الشبورة المائية على الطرق

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا هامًا لقائدي المركبات وسائقي السيارات من تشكل شبورة مائية قد تصل في كثافتها إلى حد الضباب على بعض الطرق الرئيسية. وتأتي هذه التحذيرات تزامنا مع توقعات بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، خاصة خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة الرابعة حتى الساعة التاسعة صباحًا، مما يستدعي الحذر الشديد والالتزام التام بتعليمات السلامة المرورية.

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تشمل المناطق المتأثرة بشكل مباشر بهذه الظاهرة الجوية الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأكدت الهيئة أهمية اتخاذ الاستعدادات اللازمة والتدابير الوقائية للحد من الآثار السلبية المحتملة على حركة السير، مطالبة الجميع بمتابعة النشرات الجوية والتحديثات المستمرة التي تصدرها الهيئة للتأكد من سلامة التنقل.

تفاصيل درجات الحرارة وأنماط الرياح

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء المستقرة على أغلب الأنحاء مع انخفاض واضح في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 25 درجة مئوية، في حين تسجل الإسكندرية نفس الدرجة، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 34 درجة، وشرم الشيخ إلى 31 درجة، مما يعكس تنوعاً مناخياً ملحوظاً بين المناطق الشمالية والجنوبية.

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بالإضافة إلى ذلك، شهدت بعض المناطق نشاطاً للرياح على فترات متقطعة، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومتراً في الساعة. وتشمل المناطق المتوقع تأثرها بنشاط الرياح القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، بينما تظل الأجواء مستقرة على باقي أنحاء الجمهورية، مع ظهور سحب متفرقة قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

فرص الأمطار والظواهر الجوية الأخرى

تشير التوقعات الحالية إلى وجود فرص ضعيفة وسابقة للأهمية لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقديرية تبلغ نحو 20 في المائة، على مناطق محددة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. وقد تظهر بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، إلا أن أي هطول مطري محتمل سيظل خفيفاً ولا يشكل خطراً على الحركة العامة أو البنية التحتية.

تظل الشبورة المائية هي أبرز الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه واليقظة اليوم الإثنين، بالتزامن مع الانخفاض الطفيف والمعتدل في درجات الحرارة وفرص الأمطار الخفيفة المحدودة ونشاط الرياح على بعض المناطق المتفرقة. وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة التزام المواطنين بقادة المركبات بالحذر الشديد على الطرق المتأثرة بالشبورة، مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المرورية وتوخي الحذر الكامل لضمان سلامة الجميع.