الأجهزة الأمنية تضبط أحد العناصر الجنائية بالمنيا لارتكابه النصب والإحتيال على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد العناصر الجنائية بالمنيا بعد قيامه بسلسلة من عمليات النصب والإحتيال على المواطنين، حيث استولى على أموالهم بطرق احترافية. تم القبض عليه بحوزته هواتف وشرائح هواتف محمولة، وأقر بنشاطه الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال.

تمكنت الأجهزة ال أمن ية من ضبط أحد العناصر الجنائية ب المنيا بعد قيامه بسلسلة من عمليات النصب والإحتيال على المواطنين، حيث استولى على أموالهم بطرق احترافية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة ب المنيا ، كان يقوم بإيهام ضحاياه بأنه موظف خدمة عملاء في البنوك المختلفة، مما مكنه من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم تحت ذريعة تحديث بياناتهم البنكية.

كما وعدهم بمساعدتهم في الحصول على قروض، ثم استغل هذه البيانات لإجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونية وإجراء تحويلات مالية إلى محافظه الإلكترونية. بعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم القبض على المتهم بحوزته خمسة هواتف محمولة، تم فحصها وظهرت فيها دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى ستة شرائح هواتف محمولة. وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي وأفصح عن ارتكابه خمس وقائع مماثلة باستخدام نفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لأجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وحماية أموالهم. وقد أكدت المصادر الأمنية أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الأمن المالي للمواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم. كما حثت الجهات المعنية المواطنين على الحذر وعدم الكشف عن بياناتهم الشخصية أو المالية لأي شخص غير مصرح به، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الهواتف.

وأكدت أن أي شخص يتعرض لمحاولة احتيال يجب عليه الإبلاغ فورًا عن الحادث لأقرب مركز شرطة أو عبر الخطوط الساخنة المخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وتأمل الجهات الأمنية أن تكون هذه العملية درسًا للجميع، حيث تبين أن الجريمة الإلكترونية أصبحت أكثر تطورًا، مما يتطلب من المواطنين زيادة الوعي والتحلي باليقظة الدائمة لحماية أنفسهم من مثل هذه المخاطر





