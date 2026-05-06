الأرصاد الجوية تعلن عودة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بمصر بدءاً من الأسبوع المقبل

تقرير مفصل حول توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعودة ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً مع بداية الأسبوع القادم، وتوضيح طبيعة التقلبات الربيعية والنصائح الموجهة للمواطنين.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان حديث لها عن توقعات تشير إلى عودة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وذلك ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.

تأتي هذه التطورات الجوية بعد فترة من الاستقرار والاعتدال الملحوظ في درجات الحرارة التي سادت معظم المحافظات، مما منح المواطنين فرصة للاستمتاع بأجواء ربيعية لطيفة. وأكدت الهيئة أن هذه التغيرات تندرج ضمن الإطار الطبيعي والاعتيادي لتقلبات فصل الربيع في مصر، وهو الفصل الذي يشتهر تاريخياً بالتذبذب الكبير في حالاته الجوية، حيث يتأرجح الطقس فيه ما بين فترات من الاعتدال الشديد وموجات من الحرارة المرتفعة، مما يتطلب من الجميع حالة من اليقظة والتعامل المرن مع هذه التغيرات المفاجئة التي تطرأ على الغلاف الجوي المحلي.

وفي تفاصيل أكثر دقة حول التوقعات الجوية، أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، إلى أن درجات الحرارة ستشهد صعوداً تدريجياً يبدأ مع بداية الأسبوع القادم، لتعود مرة أخرى إلى معدلاتها المرتفعة نسبياً خاصة خلال ساعات النهار التي ستكون أكثر دفئاً وحرارة. وأوضحت أن ذروة هذا الارتفاع من المتوقع أن تكون خلال يومي الأحد والاثنين، حيث ستسجل درجات الحرارة قيماً أعلى من المعتاد في تلك الفترة.

ومع ذلك، لفتت غانم إلى أن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة فقدان الاعتدال الكلي، إذ ستظل الأجواء ليلاً تميل إلى الاعتدال والبرودة النسبية، مما يخلق فارقاً حرارياً ملحوظاً بين الليل والنهار، وهو أمر يتكرر كثيراً في هذا التوقيت من العام ويؤثر بشكل مباشر على الحالة الصحية العامة لبعض الفئات الحساسة تجاه تغيرات المناخ. أما فيما يخص التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحالة تمثل موجة حارة استثنائية، فقد أوضحت هيئة الأرصاد أن الارتفاعات الحالية هي ارتفاعات تدريجية وطبيعية تتماشى مع التقويم المناخي لفصل الربيع، وليست موجة حارة قوية بالمعنى الاصطلاحي الذي يستدعي إعلان تحذيرات قصوى.

وأكدت الهيئة أنها تتابع بدقة كافة المنخفضات والمرتفعات الجوية المؤثرة على المنطقة، وفي حال رصد أي موجة حرارة شديدة أو غير معتادة، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي ومسبق عبر القنوات المعتمدة لإتاحة الوقت الكافي للمواطنين والجهات الحكومية لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة. كما أشارت التوقعات إلى أن الأسبوع الذي يليه قد يشهد استمراراً في هذا الارتفاع أو تذبذباً في المنحنى الحراري، حيث لن يكون هناك استقرار كامل، بل ستتراوح درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية مع وجود بعض القفزات اليومية.

وبناءً على هذه التوقعات، وجهت الجهات المختصة مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين للتعامل مع هذه التقلبات الجوية. فقد شددت التوصيات على ضرورة اختيار الملابس بعناية، بحيث يتم ارتداء الملابس القطنية الخفيفة خلال ساعات النهار لتجنب الشعور بالحرارة الزائدة وللحفاظ على برودة الجسم، وفي الوقت ذاته، شددت على أهمية الاحتفاظ بقطع ملابس ثقيلة أو مناسبة لبرودة الليل، وذلك لتفادي الإصابة بنزلات البرد نتيجة التغير المفاجئ في درجات الحرارة بين النهار والليل.

كما نصحت بزيادة شرب السوائل والمياه للحفاظ على رطوبة الجسم خلال ساعات الذروة الحرارية، ومتابعة النشرات الجوية اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد لضمان البقاء على اطلاع دائم بأي تحديثات قد تطرأ على حالة الطقس، بما يضمن سلامة الجميع وتجنب أي وعكات صحية مرتبطة بالتقلبات الربيعية





الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس في مصر فصل الربيع تقلبات الجو

