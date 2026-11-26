أنهى مؤشر ناسداك 100 تعاملات الأربعاء منخفضاً 0.3 بالمئة بعد دخوله سوقاً هابطة لفترة وجيزة، وسط مخاوف تتعلق بالذكاء الاصطناعي وأسعار الفائدة والتضخم.

أنهت الأسهم الأميركية تعاملات يوم الأربعاء على انخفاض، بعد جلسة اتسمت بتقلبات حادة، إذ دخل مؤشر ناسداك 100 لفترة وجيزة منطقة السوق الهابطة قبل أن يقلص معظم خسائره. وأغلق المؤشر منخفضاً بنسبة 0.3 بالمئة، بعد أن تراجع خلال التداولات بما يصل إلى 3.2 بالمئة، وفق بيانات وكالة بلومبرغ نيوز. وجاءت هذه التحركات في جلسة سبقت عطلة عيد الشكر، إذ كانت الأسواق قد أغلقت أبوابها يوم الخميس.

وكان ناسداك 100 قد هبط لفترة وجيزة بنسبة 20 بالمئة عن ذروته المسجلة عند الإغلاق، وهو الحد الذي يُعرّف السوق الهابطة، قبل أن يرتد بقوة. وعاد المستثمرون لاقتناص الأسهم المتراجعة، متجاهلين مؤقتاً المخاوف التي تحيط بآفاق قطاع الذكاء الاصطناعي.

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تفاصيل تحركات المؤشرات وتقلبات مؤشر الخوف

لم تشمل عمليات البيع جميع قطاعات السوق، إذ ارتفعت أسهم 7 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسياً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وقادها قطاع المواد الأساسية. كما تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من عكس مساره ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر التقلب VIX، الذي يُستخدم لقياس مستويات الخوف في الأسواق، إلى نحو 35 نقطة خلال الجلسة، قبل أن يتراجع إلى 28 نقطة. ورغم هذا التراجع، ظل المؤشر عند مستوى يعكس تصاعد الضغوط في الأسواق.

وتحسن اتساع السوق بشكل ملحوظ، إذ ارتفعت أسهم أكثر من 370 شركة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مقابل تراجع أقل من 130 شركة. وصعد مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats، المعروف باسم أرستقراطيي توزيعات الأرباح، بنسبة 1 بالمئة، في إشارة إلى انتقال جزء من المستثمرين نحو أسهم توزع أرباحاً نقدية منتظمة.

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أما المؤشر المتساوي الأوزان لستاندرد آند بورز 500، الذي يُستخدم مقياساً لاتساع حركة السوق، فقد ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة، محققاً أفضل مكاسب له خلال ثلاثة أيام منذ أبريل 2025، بارتفاع إجمالي بلغ 4 بالمئة خلال تلك الفترة.

مواقف المستثمرين والمحللين من موجة البيع

قال جون كونيسون، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك بيكر بوير، لوكالة بلومبرغ نيوز، إن التقلبات باتت غير متوقعة إلى حد كبير. وأوضح أن شركته تعيد موازنة محافظها عبر تقليص انكشافها على أسهم الشركات الأميركية الكبرى ذات التوجه نحو النمو، وزيادة استثماراتها في صناديق أسهم القيمة التي توزع أرباحاً.

وتساءل كونيسون عن المدة التي يمكن أن تستمر فيها دورة الاستثمار الحالية، التي وصفها بأنها تاريخية، في ظل ارتباط جزء كبير من السوق بتداولات من هذا النوع. في المقابل، قال روب فريزن، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة برايت تريدينغ، إن بعض المتداولين استغلوا موجة الهبوط لشراء الأسهم عند مستويات أدنى، أو لتغطية مراكز البيع على المكشوف.

وكانت إنفيديا الأكثر تراجعاً ضمن المجموعة، إذ انخفض سهمها بنحو 4 بالمئة عند الإغلاق، بعدما هبط بأكثر من 9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وفي المقابل، ارتفع سهم الشركة المطورة لروبوت الذكاء الاصطناعي كلود بنسبة 1.1 بالمئة، لكنه أغلق دون سعر الطرح العام الأولي البالغ 83 دولاراً للسهم، لليوم الثاني على التوالي.

وكان سهم الشركة نفسها قد قفز إلى 115 دولاراً في أول أيام تداوله الأسبوع الماضي، وسط موجة من التفاؤل بشأن شركات الذكاء الاصطناعي، قبل أن تتلاشى تلك المكاسب مع تحول اهتمام المستثمرين نحو تساؤلات أكبر بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وتكاليفه وآفاق تحقيق الأرباح منه.

الضغوط التضخمية وأسعار الفائدة والرسوم الجمركية

يتابع المستثمرون مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة بدقة، إذ ارتفع المؤشر الأساسي على أساس سنوي بنسبة 3.3 بالمئة، فيما بلغ التضخم العام 3.8 بالمئة، متجاوزاً بكثير هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.

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وقال إريك ديتون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ذا ويلث ألاينس، لوكالة بلومبرغ، إن موجة الهبوط الحادة جاءت نتيجة اضطرابات مرتبطة بإنفيديا، إلى جانب دورة رفع أسعار الفائدة ومخاوف بشأن بلوغ النمو مستويات مقبولة. وأضاف أن المقرضين بدأوا يتساءلون عن العوائد التي يمكن أن تحققها الاستثمارات في أسهم الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الإجابة لا تزال غير واضحة.

وقال جيد إيلربروك، مدير المحافظ الاستثمارية في أرجنت كابيتال مانجمنت، إن إصرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على معالجة التضخم المستمر يثير مخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر، وفق ما نقلته الوكالة.

كما يراقب المستثمرون خطط الولايات المتحدة لفرض رسوم استيراد جديدة على سلع من الصين والاتحاد الأوروبي ونحو 12 اقتصاداً آخر، في محاولة لإعادة بناء أجندتها التجارية. ويخشى المتعاملون أن تؤدي هذه الرسوم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية.

ما الذي ينتظر الأسواق خلال الأيام المقبلة

تواجه الأسهم الأميركية ضغوطاً متراكمة مع اقتراب نهاية نوفمبر، إذ تسعى المؤشرات لتجنب أسوأ أداء لها في هذا الشهر منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويرتبط هذا الاحتمال بمخاوف الذكاء الاصطناعي والتضخم وأسعار الفائدة التي لا تزال تضغط على معنويات المستثمرين.

وتشير الجلسة الأخيرة إلى حساسية كبيرة للسوق تجاه العناوين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ انعكس تراجع إنفيديا على أداء المؤشرات الأوسع. كما أن تحركات مؤشر الخوف بين 35 و28 نقطة في يوم واحد تعكس حجم القلق الذي يسيطر على المتعاملين.

وفي الجلسة المقبلة، ستغلق الأسواق الأميركية تداولات يوم الجمعة مبكراً عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت نيويورك، بعد عطلة عيد الشكر يوم الخميس، ما يعني تداولاً أقصر من المعتاد قبل الدخول في الأسبوع التالي.