دانت دول خليجية وعربية مشتركة الهجمات بالطائرات المسيّرة على الخرطوم ومقر الأمم المتحدة، مؤكدة رفض استهداف المدنيين ودعم سيادة السودان ووحدته في ظل تصاعد الأزمة.

أدانت الأردن و قطر والكويت و السعودية ، الاثنين، الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت العاصمة السودان ية الخرطوم ، بما فيها مبنى تابع للأمم المتحدة. وأكدت الدول الأربع رفضها القاطع لاستهداف المدنيين ومقار المنظمات الدولية، داعية إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني. كما أعربت هذه الدول عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، مؤكدة دعمها لسيادته ووحدته واستقراره. جاء هذا الإدانة المشتركة في وقت أعلنت فيه السلطات السودان ية عن سقوط ضحايا مدنيين في هجوم استهدف مدينة أم درمان.

تفاصيل الهجمات على أم درمان ومقر الأمم المتحدة

أعلنت السلطات السودانية، الاثنين، مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين، بينهم 5 أطفال، في هجوم بطائرات مسيّرة اتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذه. وقع هذا الهجوم الأحد على مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة. وفي تطور مواز، أعلنت شبكة أطباء السودان، الاثنين، إصابة 3 موظفين أمميين في هجوم بطائرة مسيّرة اتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذه. استهدف هذا الهجوم الثاني مقرًا للأمم المتحدة بالعاصمة الخرطوم، حيث كان موظفون تابعون للمنظمة داخل المبنى وقت الاعتداء.

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مواقف رسمية من السعودية وقطر والكويت والأردن

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير فؤاد المجالي، في بيان، رفض المملكة واستنكارها لاستهداف المدنيين ومقرات المنظمات الدولية. وشدد المجالي على ضرورة ضمان سلامة العاملين في تلك المنظمات، مشددًا على وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب السودان. من جهتها، عدت وزارة الخارجية القطرية الهجمات انتهاكًا سافرًا لسيادة السودان وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي. وأكدت الدوحة دعوتها المستمرة لحل النزاع المسلح في السودان عبر الحوار والوسائل السلمية لتحقيق السلام والتنمية. كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها الهجمات التي أدت إلى سقوط ضحايا ومدنيين، مؤكدة دعمها لوحدة السودان ومؤسساته الشرعية.

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تدهور الوضع الإنساني وتزايد الضحايا المدنيين

أفاد إعلام ولاية الخرطوم، في بيان الاثنين، بأن هجومًا شنته قوات الدعم السريع استهدف مناطق سكنية بـمحلية كرري في أم درمان. وكان قد أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأحد، تضرر أحد مقارها في الخرطوم جراء هجوم بطائرات مسيّرة، دون تحديد الجهة المسؤولة وقتها أو الإفادة بسقوط إصابات. ومع تصاعد وتيرة العنف، أكدت مصر مساء الأحد رفضها للهجمات التي طالت العاصمة الخرطوم ومقر الأمم المتحدة. وجددت القاهرة تضامنها الكامل مع السودان، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لوحدته وسيادته وسلامة أراضيه. وتتهم السلطات السودانية ومنظمات حقوقية قوات "الدعم السريع" باستهداف منشآت مدنية، فيما تكتفي الأخيرة بالقول إنها تعمل على "حماية المدنيين".

أرقام حرجة للأزمة ومستقبل الحل السياسي

كشفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أكثر من 1630 مدنيًا قُتلوا في السودان بهجمات طائرات مسيّرة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي. هذا الرقم يمثل جزءًا من كارثة إنسانية أوسع اندلعت منذ أبريل 2023، عندما بدأت قوات "الدعم السريع" محاربة الجيش بسبب خلاف بشأن دمجها بالمؤسسة العسكرية. أسفر هذا الصراع المستمر عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص. وسط هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، تظل جهود الوساطة لحل الأزمة محل تركيز دولي وعربي، في حين تواصل الدول العربية المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين.