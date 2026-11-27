أعلن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عن إقامة صلاة الغائب تضامناً مع ضحايا حادث الحريق المأساوي بالطريق الدائري، في حركة جماعية للدعاء للمصابين بالضحايا.

أعلن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عن تنسيق مشترك لإقامة صلاة الغائب، وذلك تعبيرًا عن التضامن الوطني والديني مع ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في محافظة الجيزة. جاء هذا القرار بعد توجيهات مباشرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، لتكثيف الأدعية للمحتاجين والمواساة لآلاف الأسر المتضررة.

إعلان صلاة الغائب في الأزهر ووزارة الأوقاف

سيتم أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا حريق الوراق عقب صلاة الجمعة في الجامع الأزهر، بينما ستنظم وزارة الأوقاف نفس الصلاة في جميع المساجد الجامعة على مستوى الجمهورية. يهدف هذا الإجراء الجماعي إلى تسليط الضوء على أهمية التكاتف الاجتماعي ومواساة أسر الضحايا الذين فقدوا أحبائهم في الحادث الأليم.

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أكدت وزارة الأوقاف أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات فضيلة وزير الأوقاف للدعاء للمصابين بالشفاء العاجل واستعادة عافيتهم. يأتي هذا التوجه لتعزيز الروابط الاجتماعية ودعم الأسر المتضررة نفسيًا ومعنويًا خلال هذه الفترة الصعبة التي يعيشونها.

التوجيهات الرسمية لشيوخ الأزهر ووزارة الأوقاف

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق. أعرب الشيخ الطيب عن بالغ حزنه وأسفه إزاء هذا الحادث الأليم، مؤكدًا أن التضامن مع الأسر المتضررة واجب ديني واجتماعي.

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في السياق ذاته، قرر وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري تعديل موضوع خطبة الجمعة المقررة بتاريخ 27 نوفمبر 2026. ستتناول الخطبة الجديدة واجب التكاتف والتراحم والتعاون بين أفراد المجتمع أثناء الأزمات، مسلطة الضوء على المسؤولية المشتركة في التعامل مع المواقف الصعبة.

أحكام وتفاصيل صلاة الغائب الشرعية

تُعرف صلاة الغائب بأنها صلاة جنازة تؤدي على الميت الغائب عن مكان الصلاة، وتؤدى بنفس طريقة صلاة الجنازة المعتادة دون ركوع أو سجود. تتكون هذه الصلاة من أربع تكبيرات متتالية، ويقوم الإمام بقيادة المصلين بينما يتبعونه في كل خطوة.

تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام، ثم تقرأ سورة الفاتحة عقب التكبيرة الأولى. في التكبيرة الثانية، يصلي المصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقراءة على الصلاة الإبراهيمية. تأتي التكبيرة الثالثة للدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة والعفو عنهم.

في التكبيرة الرابعة، يدعو المصلون لأنفسهم وللمسلمين، ثم يسلم الإمام ليختتم الصلاة. يشترط لصحة هذه الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، ويُسنى أدائها جماعة مع عدم وجوبها كشرط لصحتها.

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آثار اجتماعية ودينية للحادث والتكاتف

يعكس قرار إقامة صلاة الغائب في مختلف أنحاء مصر عمق الروابط الدينية والاجتماعية في مواجهة الكوارث الطبيعية والبشرية. تسعى الجهات الرسمية إلى تعزيز قيم العطاء والمحبة والتعاون، خاصة خلال أوقات المحن والشدائد.

تُعد هذه الخطوة استجابة مباشرة لمتطلبات المجتمع، حيث تسعى الأسر المتضررة للدعم النفسي والديني. تؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الصلوات تأتي وسيلة للدعاء للمتوفين وطلب الرحمة والمغفرة لهم، ومظهرًا من مظاهر التضامن والتراحم.

يُذكر أن حريق الواحق الذي وقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة أسفر عن ضحايا ومصابين كثيفين، مما استدعى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتخفيف المعاناة عن المتضررين. استمرت الاستعدادات لاستقبال المصلين في المساجد الجامعة استعدادًا لأداء هذه الصلاة الخاصة.

تسعى الجهات المعنية إلى توثيق هذه اللحظات كأمثلة على التكافل الاجتماعي الذي يميز المجتمع المصري. من خلال هذه المبادرات، تؤكد الدولة على أولوية الرعاية الروحية والنفسية لضحايا الكوارث وأسرهم، مما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي.