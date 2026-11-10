الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعا قويا بفضل قطاعي البنوك والدفاع

ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1.26% مع تصدر أسهم البنوك والدفاع السوق، مدعومة بنتائج مالية قوية وتوسع الذكاء الاصطناعي، فيما تترقب الأسواق بيانات التضخم.

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الإثنين بنهاية قوية على ارتفاع واضح، حيث امتد الزخم الصاعد ليشمل قطاعات اقتصادية متعددة ومتنوعة. وجاء هذا الأداء الإيجابي مدعوماً بشكل أساسي بتحركات مصرفية كبرى في إيطاليا، بالإضافة إلى نتائج أعمال للشركات التي فاقت التوقعات السائدة في السوق. وقد سجل المؤشر الأوروبي الرئيسي ستوكس 600 نمواً بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 656.52 نقطة، مما يعكس ثقة المتداولين في الاتجاه الصعودي للسوق خلال جلسة اليوم.

قوة قطاعي البنوك والدفاع تحرك المؤشر

تصدرت أسهم البنوك موجة الصعود العاملة، وسجل مؤشر بنوك منطقة اليورو مكاسب ملحوظة بلغت 3.1%. وكان قطاع الدفاع قد حقق أفضل أداء بين كافة القطاعات، حيث صعد مؤشره بنسبة 4.2%. وفي القطاع المصرفي، قفز سهم بنكو بي.بي.إم الإيطالي بنسبة 10.7%، عقب الإعلان عن أن بنك كريدي أجريكول الفرنسي قدم مقترحاً لدمج وحدته الإيطالية مع البنك. يهدف هذا الدمج إلى تأسيس كيان مصرفي مشترك يحتل المرتبة الثالثة بين أكبر البنوك العاملة في إيطاليا.

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أرباح يوني كريديت تتجاوز التوقعات بسبع

كما ارتفع سهم يوني كريديت بنسبة 6.3%، بعدما كشف البنك الإيطالي عن نمو أرباحه خلال الربع الثالث بنسبة 24% على أساس سنوي. وقد جاءت هذه النتيجة متجاوزة توقعات السوق بفارق كبير، بالإضافة إلى رفع البنك لمستهدفه للأرباح السنوية. وتعليقاً على هذا الأداء، ذكرت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة محللي الأسواق لدى سويسكوت بنك، أن البنوك الأوروبية استفادت خلال الأرباع الأولى من العام من توسع الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن استخدام هذه التكنولوجيا كانت كبيرة، فيما ساهم التمويل أيضاً في دعم قوة الأرباح وزيادة إيرادات التداول.

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توقعات رفع أسعار الفائدة في يناير

ترقب الأسواق الأوروبية خلال الأيام المقبلة مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة، مع اقتراب صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر وأرقام نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث. وبحسب بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، يتوقع المستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في يناير من العام المقبل. وقد ساهم انخفاض أسعار النفط في تحسين شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، إذ تراجع خام برنت بنسبة 4.4%، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات جديدة على إيران ما دامت المحادثات تحرز تقدماً.

تراجع السلع الفاخرة وتراجع النفط

على مستوى القطاعات، ارتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 2%، مستعيداً جزءاً من خسائره الحادة التي سجلها خلال الأسبوع السابق. وقد حدث هذا التعافي وسط مخاوف بشأن آفاق التعاملات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عقب سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي. وفي الاتجاه المقابل، خالفت أسهم السلع الفاخرة المسار الصاعد للأسواق، لتكون من أبرز الخاسرين خلال تعاملات الإثنين. وقد تراجع مؤشر القطاع بنسبة 0.7%، متأثراً ببيانات أظهرت ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الصين خلال أكتوبر.