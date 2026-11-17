النادي الأهلي المصري يتجه رسمياً لتجديد عقد محمد مجدي أفشة لموسمين إضافيين، في خطوة لتعزيز خط الوسط وضمان استقراره المالي قبل انتهاء العقد الحالي.

يتجه النادي الأهلي المصري، النادي الرياضي الرائد في مصر، إلى فتح ملف تجديد عقد محمد مجدي أفشة ، لاعب خط الوسط المحترف، خلال الأسابيع القادمة. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية من قبل الإدارة الرياضية للنادي للحفاظ على كفاءة العناصر الأساسية في التشكيل الأساسي.

استقرار خط الوسط بالتجديد الموسمين

استقرت إدارة الكرة في النادي الأهلي على خطة واضحة لتجديد عقد محمد مجدي أفشة لمدة موسمين إضافيين. تهدف هذه المدة الطويلة إلى ضمان استمرارية اللاعب في صفوف الفريق وتقليل المخاطر المرتبطة بالانتقالات.

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من المقرر أن تبدأ المفاوضات المالية والتعاقدية بين الأطراف قريباً. سيركز الجانبان على مناقشة التفاصيل الدقيقة للوصول إلى اتفاق نهائي يضمن بقاء أفشة داخل الدوري المصري الممتاز.

غموض مستقبل إمام عاشور

يأتي هذا التحرك في ظل حالة من الغموض وعدم الوضوح المحيطة بمستقبل الزميل إمام عاشور. رغم أن اللاعب مدد تعاقده مع النادي خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك علامات استفهام كبيرة تدور حول مستقبله الكروي.

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تظل احتمالات رحيل إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، أو مع نهاية الموسم الصيفي، مطروحة بقوة. هذا الاحتمال يدفع الإدارة لتأمين خياراتها في خط الوسط عبر عقد أفشة.

أهمية التجديد والتوقيت المحدد

تسعى إدارة النادي الأهلي إلى حسم ملف محمد مجدي أفشة قبل نهاية عقده الحالي. ينتهي هذا العقد بنهاية الموسم الرياضي الجاري، مما يستدعي اتخاذ القرار في الوقت المناسب لتجنب التعقيدات القانونية.

الهدف من السرعة في هذا الملف هو تجنب التأخير في اتخاذ القرار بشأن استمرار اللاعب. هذا يضمن استمرارية الفريق دون انقطاع في مستويات الأداء خلال المرحلة المقبلة.

تطورات المفاوضات القادمة

من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات ملحوظة في المفاوضات الجارية. يركز الطرفان على بنود العقد الجديد الذي يمتد لموسمين، مما يغير بشكل جذري مستقبل اللاعب المالي.

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تواصل الإدارة متابعة موقف إمام عاشور وتحديد الاحتياجات الدقيقة للفريق. هذه المتابعة تساعد في رسم الخطة النهائية لتركيبة الفريق خلال الموسم القادم. تبقى هذه الأنباء في إطار التقارير الإعلامية حتى صدور إعلان رسمي يؤكد صحة المعلومات.