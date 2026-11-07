الأهلي يحدد 8 ملايين دولار لبيع إمام عاشور

كشفت مصادر رسمية عن موقف النادي الأهلي من رحيل اللاعب إمام عاشور، حيث اشترط استلام عرض مالي بقيمة 8 ملايين دولار خلال الموسم القادم.

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل حصرية حول مستقبل اللاعب إمام عاشور وسط ملعب الفريق الأول لكرة القدم ب النادي الأهلي. أوضحت المعلومات الصادرة خلال برنامجه على قناة "أون سبورتس" أن مسؤولي النادي الأولمبي اتخذوا موقفاً مرنًا تماماً تجاه فكرة رحيل اللاعب في مرحلة ما بعد الموسم الحالي. فتح الجهاز الإداري الباب رسمياً أمام إتمام صفقة انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من عام 2027.

الشروط المالية لإتمام الصفقة

أثبتت التصريحات الرسمية أن إدارة النادي الأهلي لا تعترض مطلقاً على رحيل إمام عاشور من صفوفه إذا تحقق المقابل المالي المطلوب. حدد مجلس الإدارة شرطاً مالياً صارماً يجب على أي جهة متقدمة تحقيقه، وهو استلام عرض لا يقل قيمته عن ثمانية ملايين دولار أمريكي. يُعد هذا المبلغ الحد الأدنى الإلزامي لإبرام الصفقة ونقل اللاعب إلى نادٍ آخر دون أي مساومة من الإدارة العليا للنادي.

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يرتبط هذا المطلب المالي المباشر برد فعل إداري قوي تجاه التسريبات الإعلامية الكثيفة التي انتشرت أخيراً. أعرب مسؤولو النادي عن استياء شديد داخل قاعات الاجتماعات بسبب تدفق الأخبار غير الدقيقة حول عروض مغرية للاعب. تهدف هذه الشروط الصارمة إلى ضبط إيقاع الصفقات ومنع التسريبات العشوائية التي تؤثر على استقرار الفريق الفني والإداري.

موقف الإدارة من التسريبات الإعلامية

تسببت الإشاعات المتكررة حول عروض أوروبية وعربية محتملة لإمام عاشور في توتر ملحوظ داخل هرم الإدارة. أكد سيف زاهر أن هذه التسريبات لم تعد مقبولة لدى مجلس الإدارة الذي يراقب الوضع عن كثب. تم توجيه رسالة واضحة مفادها أن أي صفقة ستتم بشكل رسمي ومن خلال القنوات المختصة فقط، وليس عبر وساطات إعلامية.

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يعكس هذا الموقف الحازم حرص الإدارة على حماية مصالح النادي الاقتصادية والاهتمامات الرياضية على حد سواء. يراهن اللاعب إمام عاشور على أن يظل في الخدمة الفنية إذا لم يتحقق العرض المالي المحدد. ومع ذلك، فإن الباب مفتوح تماماً لأي جهة جاهزة بتقديم المبلغ المحدد مسبقاً لاختطاف اللاعب.

آفاق الموسم القادم وتأثيرات السوق

ترتبط هذه الخطوة بفترتي الانتقالات الشتوية التي من المقرر أن تنطلق في مطلع عام 2027. ستخضع أي مفاوضات لاحقة لتقييم دقيق من قبل لجنة الصفقات في النادي الأهلي. يتوقع المراقبون أن يركز السوق على جاهزية العروض المقدمة بما يتوافق مع القيمة السوقية المحددة.

سيكون لقرار الإدارة تأثير مباشر على خطة النادي لبناء تشكيلة الفريق للموسم الرياضي الجديد. يظل اللاعب إمام عاشور تحت بند التقييم المستمر حتى لحظة استلام العرض المالي الرسمي. تظل فترة الانتقالات القادمة هي المحك الحقيقي لمغادرة اللاعب أو بقائه في الخدمة.