يسعى النادي الأهلي لتعيين مدرب جديد للفريق بعد إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، مع ترشيح المدرب السابق لمنتخب مصر بقوة، في ظل اهتمام الإدارة بالتعاقد معه. بينما يشهد الاقتصاد المصري تحديات وتشارك مصر في بطولة رفع الأثقال بأكبر بعثة.

بعد انتهاء الفترة المؤقتة الحالية التي يقود فيها الفريق ال مدرب الوطني عماد النحاس، تفتح إدارة النادي الأهلي خطوط اتصال مع العديد من ال مدرب ين الأجانب لاختيار من سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة. يسعى مسؤولو القلعة الحمراء إلى تعيين مدرب جديد في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد إقالة ال مدرب الإسباني خوسيه ريبيرو في أعقاب خسارة الفريق أمام بيراميدز في 30 أغسطس الماضي. ومن بين أبرز المرشحين لقيادة الأهلي، يبرز اسم المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مسؤولي النادي.

يحظى هذا المدرب بقبول واسع النطاق من قبل معظم مسؤولي الأهلي، وذلك بفضل خبرته الواسعة في الوطن العربي، حيث سبق له تدريب نادي النصر السعودي وقيادة منتخب مصر لفترة ليست بالقصيرة. كما قام مسؤولو القلعة الحمراء بالاستفسار من لاعبي الفريق الدوليين عن رأيهم في هذا المدرب، بعد أن سبق لهم اللعب تحت قيادته في منتخب مصر. وقد أشاد اللاعبون الدوليون بالمدرب، مؤكدين على شخصيته القوية وخبراته الجيدة التي ستعود بالفائدة على الأهلي في حال توليه القيادة. هذه الآراء الإيجابية دفعت إدارة الأهلي إلى الترحيب بفكرة التعاقد مع هذا المدرب، لكن يبدو أن الأخير لا يزال غير متحمس لتولي قيادة المارد الأحمر، حيث يفضل العمل في أوروبا. وتسعى إدارة الأهلي جاهدة لإقناعه بقبول العرض المقدم، وفي حال فشل هذه المحاولات، سيتم البحث عن مدرب آخر لقيادة الفريق في أقرب وقت ممكن.\في سياق آخر، شهدت الأيام الأخيرة تطورات اقتصادية واجتماعية مهمة في مصر. فقد تجاوز سعر الذهب عيار 21 حاجز 5 آلاف جنيه مصري، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وعلى صعيد آخر، تلقت إسرائيل دعماً عسكرياً كبيراً من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدمت لها 30 مروحية أباتشي و3250 ناقلة جند مدرعة، في إطار الدعم المستمر للعلاقات الثنائية. وفي سياق رياضي آخر، قام اللاعب المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه بتقديم اعتذار لجمهور النادي الأهلي قبل مواجهة فريقه مع سيراميكا، وذلك في لفتة طيبة تعكس العلاقة الوطيدة بين اللاعب وجماهير ناديه السابق. بالإضافة إلى ذلك، تشارك مصر في بطولة العالم لرفع الأثقال بأكبر بعثة في تاريخ اللجنة البارالمبية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالرياضة في البلاد وتشجيع ذوي الهمم على المشاركة في المنافسات الرياضية.\تولي إدارة النادي الأهلي اهتمامًا كبيرًا بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين جدد وتعزيز الجهاز الفني. يعتبر البحث عن مدرب جديد من أهم الأولويات في الوقت الحالي، حيث تسعى الإدارة إلى اختيار المدرب الأنسب الذي يمتلك الخبرة والقدرة على تحقيق النجاحات. يعتمد اختيار المدرب على عدة عوامل، منها الخبرة في المنطقة العربية، والقدرة على التعامل مع اللاعبين، ووضع خطط اللعب المناسبة. تتطلع إدارة الأهلي إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الإدارة إلى تطوير البنية التحتية للنادي، بما في ذلك الملاعب ومرافق التدريب، بهدف توفير بيئة مثالية للاعبين والجهاز الفني. يمثل هذا المشروع جزءًا من رؤية النادي لتحقيق التميز في جميع المجالات، وتعزيز مكانته كأحد أعرق الأندية في القارة الأفريقية. تهتم الإدارة أيضًا بتنمية قطاع الناشئين، بهدف اكتشاف المواهب الشابة وتقديم الدعم اللازم لهم للوصول إلى المستوى الاحترافي. وتسعى الإدارة إلى بناء علاقات قوية مع الجماهير، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تعزز الانتماء للنادي وزيادة التفاعل بين اللاعبين والمشجعين





