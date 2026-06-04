الأهلي ينهي أزمة توروب بتسوية مالية على دفعتين

بعد جلسة استمرت 8 ساعات، توصل الأهلي إلى اتفاق مع مدربه السابق ييس توروب لفسخ العقد مقابل حصوله على راتب 5 أشهر يتم صرفها على دفعتين، مع نسبة 10% للوكالة. وتضمنت التسوية الشرط الجزائي لثلاثة أشهر وراتب شهر يونيو وشهر إضافي.

أنهت إدارة النادي الأهلي المصري أزمة رحيل المدرب الدنماركي ييس توروب بعد جلسة ماراثونية استمرت ثماني ساعات في مقر النادي بالجزيرة، حضرها رئيس النادي ياسين منصور ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ والمستشار القانوني جمال جبر.

وانتهت الجلسة بتوقيع مخالصة مالية بين الطرفين، حيث حصل توروب على الشرط الجزائي في العقد والمقدر بثلاثة أشهر، بالإضافة إلى راتب شهر يونيو وشهر إضافي آخر، على أن يتم صرف هذه المستحقات على دفعتين وليس دفعة واحدة كما طلب المدرب. كما تضمن الاتفاق حصول وكالة المدرب على 10% من قيمة الأربعة أشهر المتفق عليها، وهو ما يعني أن توروب سيحصل على ما يقرب من مليون وأربعمائة ألف يورو، أي ما يعادل أربعة وثمانين مليون جنيه مصري، على مدى خمسة أشهر من الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه هو وجهازه المعاون والبالغ حوالي مائتين وثمانين ألف يورو.

وبهذا الاتفاق تكون إدارة الأهلي قد أنهت الملف بأقل الخسائر الممكنة، حيث نجحت في تقليل المبلغ المطلوب وتوزيعه على دفعات لتخفيف الأعباء المالية على النادي. ويأتي قرار رحيل توروب بعد فترة تدريبية لم تدم طويلاً، حيث تولى المسؤولية الفنية للأهلي في أكتوبر الماضي خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو، وقاد الفريق في ست وثلاثين مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها ثمانية عشر انتصاراً وتسعة تعادلات وتسع هزائم، بنسبة فوز بلغت خمسين في المائة.

وسجل لاعبو الأهلي تحت قيادته واحداً وخمسين هدفاً، بينما استقبلت شباكهم اثنين وثلاثين هدفاً. لكن النتائج الإيجابية لم تكن كافية لتحقيق الأهداف الكبيرة للنادي، حيث فشل توروب في التتويج بأي بطولة كبرى خلال فترة ولايته، إذ خسر الأهلي لقب الدوري الممتاز، وودع منافسات دوري أبطال إفريقيا في مرحلة مبكرة، وخرج من بطولة كأس مصر،كما فقد كأس الرابطة المحترفة.

هذا الخذلان الكبير دفع إدارة الأهلي إلى اتخاذ قرار رحيل المدرب الدنماركي والبحث عن بديل قادر على قيادة الفريق لتحقيق البطولات في الموسم المقبل. وتشير التسريبات الإعلامية إلى أن المدرب السويسري مارسيل كولر هو الأقرب لتولي المهمة خلفاً لتوروب، حيث يمتلك خبرة كبيرة مع الأندية الكبرى وقاد فرقاً عديدة في أوروبا وإفريقيا.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع توروب في شهر أكتوبر الماضي بعد رحيل الإسباني ريبيرو، وحصل المدرب الدنماركي خلال فترة تدريبه على مليون وستمائة ألف دولار كرواتب ومكافآت، لكن الأداء المتذبذب والنتائج السلبية جعلت الإدارة تعجل بفسخ العقد رغم التكلفة المالية الباهظة التي ستتحملها النادي. وتؤكد المصادر أن الأهلي تمكن من تقليل حجم الخسائر المالية من خلال التفاوض المباشر مع المدرب ووكيله، حيث كان توروب يطالب بمستحقاته دفعة واحدة لكن الإدارة رفضت ذلك تماماً، وتمكنت من إقناعه بتقسيط المبلغ على دفعتين، وهو ما سيساعد النادي على توفير السيولة اللازمة للتعاقد مع مدرب جديد ولاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتعكس هذه الجلسة الطويلة التي استمرت ثماني ساعات حرص إدارة الأهلي على إنهاء الملف بسلاسة وتجنب الدخول في نزاعات قانونية مع المدرب، حيث تم التوصل إلى اتفاق ودي يرضي جميع الأطراف. وبهذا الاتفاق يغلق الأهلي صفحة توروب نهائياً ويتفرغ لمرحلة جديدة من البناء الفني والإداري، بهدف استعادة أمجاد الفريق والمنافسة على جميع البطولات في الموسم القادم





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الأهلي ييس توروب فسخ العقد تسوية مالية الدوري المصري

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