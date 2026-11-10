الأهلي يحدد شروط عودة إمام عاشور للملعب مع عموتة

إدارة النادي الأهلي تتفق مع المدرب المغربي عموتة على شروط دقيقة لإعادة إمام عاشور للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن آخر أربع مباريات لأسباب فنية بحتة.

حدد مسؤولو النادي الأهلي ، بالتنسيق الوثيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة ، الخطوات اللازمة لاستعادة اللاعب إمام عاشور لمكانته الأساسية في التشكيلة الرئيسية، وذلك في محاولة جادة لإعادة توازن الفريق وسط تنافسه المحموم. وقد جاء هذا الإعلان الرسمي بعد غياب اللاعب عن حسابات الفريق خلال آخر 4 مباريات متتالية، مما أثار تساؤلات واسعة داخل الأوساط الرياضية حول الأسباب الحقيقية وراء استبعاده مؤقتاً من التشكيلة.

شروط العودة للملعب مع عموتة

تطلب إدارة النادي الأهلي من اللاعب إمام عاشور ضرورة الالتزام الكامل بالتركيز داخل المستطيل الأخضر، مع الابتعاد التام عن التصريحات الإعلامية أو إثارة الجدل خلال الفترة الحالية، للحفاظ على حالة الاستقرار والهدوء داخل صفوف الفريق. وأكدت المصادر داخل النادي الأهلي أن عودة اللاعب إلى التشكيل الأساسي تتطلب منه مواصلة الالتزام بالتدريبات الجماعية، والعمل الجاد على رفع جاهزيته البدنية والفنية، بينما ينتظر الفرصة المناسبة التي يمنحها له الجهاز الفني خلال المباريات المقبلة.

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غياب فني وإصابات مستبعدة

أشارت المصادر القريبة من إدارة النادي الأهلي إلى أن اللاعب إمام عاشور لا يعاني من أي إصابة صحية أو بدنية، وأنه يشارك بصورة طبيعية في التدريبات اليومية، كما يحرص بشكل مستمر على الالتزام بمواعيد المران وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بدقة متناهية. وأكدت الإدارة أن غياب اللاعب عن المباريات الأربع الماضية جاء لأسباب فنية بحتة تتعلق بالقرارات التكتيكية، ولا يرتبط بأي مشكلات بدنية أو خلافات داخلية، مما يؤكد أن القرار يعود للرؤية الفنية semata.

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دور عموتة الحاسم في القرارات

شددت المصادر على أن المدرب المغربي الحسين عموتة يمتلك القرار النهائي والحاسم بشأن عودة اللاعب إمام عاشور إلى قائمة المباريات، أو الدفع به في التشكيل الأساسي، وذلك وفقاً لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق الدقيقة في المرحلة المقبلة. ويحرص عموتة على اتخاذ قراراته بناءً على الأداء الميداني وملاءمة اللاعب للتحديات القادمة، دون أي تدخلات خارجية قد تؤثر على استقلالية القرار الفني، مما يعزز من ثقة الإدارة في منهجية العمل المتبعة.

توقعات المستقبل القريب

من المتوقع أن يظل إمام عاشور في صلب الخطط التدريبية للجهاز الفني، مع استمرار مراقبته عن كثب لضمان جاهزيته الكاملة للعودة إلى ساحة اللعب بقوة وفي أفضل حالاته البدنية والنفسية. ويأمل أنصار النادي الأهلي في أن تسهم هذه الفترة من الانضباط والتركيز في استعادة اللاعب لألقه ومساهمته الفعالة في تحقيق أهداف الفريق، مما يعكس النضج المهني الذي يتبناه النادي في إدارة الأزمات واللاعبين.