الأمن المصري يكشف تفاصيل جريمة ابتزاز وتشـهير في الإسماعيلية.. وضبط المتهم

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات قضية ابتزاز وتشهير لفتاة بالإسماعيلية، وضبط المتهم بعد استخدام حسابات وهمية لنشر صور مسيئة.

في تطورات مثيرة، كشفت الأجهزة ال أمن ية المصرية النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلق بواقعة ابتزاز و تشهير طالت فتاة في محافظة الإسماعيلية . الحادثة، التي انتشرت مقاطع فيديو عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت معاناة الفتاة من تهديدات وتجاوزات من قبل شخص كان على علاقة بها، وذلك بعد رفضها الزواج منه. التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود بلاغات رسمية بالواقعة في البداية، مما استدعى تكثيف الجهود لتحديد هوية الفتاة المتضررة والوصول إلى حقيقة ما جرى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشاكية، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، واستدعاؤها لسماع أقوالها. في شهادتها، أكدت الفتاة تعرضها لعملية ابتزاز وتشهير منظمة من قبل خطيبها السابق. فقد قام هذا الشخص بإنشاء حسابات وهمية متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة، واستخدم هذه الحسابات لنشر صور شخصية للفتاة مصحوبة بتعليقات مسيئة وعبارات خادشة للحياء، بهدف تشويه سمعتها والتشهير بها. هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للخصوصية والتحرش الإلكتروني، وتعكس خطورة استغلال التكنولوجيا في ارتكاب جرائم تهدف إلى الإضرار بالآخرين. وعقب الانتهاء من التحقيقات الأولية وجمع المعلومات، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم. وبعد عملية دقيقة، تمكنت الأجهزة من القبض على الشخص المتهم، وعثر بحوزته على أدلة مادية تدين أفعاله. ضُبط بحوزته هاتف محمول وجهاز حاسب آلي محمول (لاب توب)، اللذان خضعا للفحص الفني الدقيق. أظهر الفحص الفني للهاتف واللاب توب وجود أدلة دامغة تؤكد صحة ما ورد في أقوال الفتاة. فقد تبين احتواء الجهازين على صور ومحادثات ومحتوى آخر يدعم ادعاءات الفتاة، ويثبت تورط المتهم في جريمة الابتزاز والتشهير. هذا الاكتشاف يعزز موقف الادعاء ويؤكد على جدية القضية وأهمية محاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم. القضية لا تقتصر على مجرد انتهاك للخصوصية، بل تمثل أيضًا تهديدًا خطيرًا للأمن المجتمعي، وتشجع على اتخاذ تدابير وقائية للحد من هذه الظاهرة. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الإجراءات الأمنية اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة الفتاة وحمايتها من أي تهديدات محتملة. كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للفتاة، ومساعدتها على تجاوز هذه المحنة الصعبة. القضية لاقت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن غضبهم واستيائهم من هذه الأفعال الإجرامية، وطالبوا بضرورة تطبيق أقصى العقوبات على المتهم. هذه القضية تسلط الضوء على أهمية التوعية بمخاطر التحرش الإلكتروني والابتزاز، وضرورة تفعيل القوانين التي تحمي ضحايا هذه الجرائم. كما أنها تؤكد على أهمية دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة الإلكترونية، وحماية حقوق المواطنين.





