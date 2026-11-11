الأهلي يتجه لتدعيم خط الوسط بدافع أجنبي قبل يناير

إدارة النادي الأهلي تبدأ ترتيب ملف الصفقات الشتوية لتعزيز خط الوسط والدفاع، مع دراسة حلول بديلة للاعبين الحاليين.

بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك المبكر لترتيب ملف الصفقات الجديدة استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة واضحة لإعادة تشكيل بعض المراكز داخل الفريق. تأتي هذه الخطوة تلبيةً لاحتياجات الجهاز الفني بقيادة المدرب الحسين عموتة ، الذي يدرس عددًا من الحلول العملية لتوفير أماكن في قائمة الفريق وتأمين الكفاءات المطلوبة.

الأهلي يعزز خط الوسط بدافع أجنبي

تتجه النية داخل القلعة الحمراء إلى تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، بعدما توصلت الإدارة إلى اتفاق بشأن تفاصيل هذه الصفقة المهمة. يستهدف النادي إيجاد بديل قوي يندمج بسرعة مع خطط المدرب الجديد ويوفر الاستقرار التكتيكي المطلوب للفريق خلال المرحلة القادمة.

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سيتم قيد اللاعب الأجنبي الجديد بدلًا من رضا سليم، الذي لم يحسم موقفه النهائي من الرحيل حتى الآن. يصر اللاعب المصري على عدم الانتقال ضمن صفقة تبادلية، وتمسك بالحصول على مستحقاته المالية المتبقية كاملة، مما دفع الإدارة للبحث عن خيارات أخرى غير مربوطة بتبادل لاعبين.

أولويات الدفاع ومناقشات التبادلات

في خط الدفاع، يضع الأهلي التعاقد مع مدافعين جديدين ضمن أولوياته الأساسية خلال شهر يناير القادم. دخل اسم مدافع فلسطيني دائرة الترشيحات الحالية، بالتزامن مع وجود اهتمام واضح من نادي أهلي بنغازي الليبي بالتعاقد مع ياسر إبراهيم، مما يخلق سيناريوهات متعددة لإدارة الملف.

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كما تدرس الإدارة تقديم عرض مختلف لمحمد هاني، في ظل الرغبة الحقيقية في استمراره وتجديد عقده. يسعى المسؤولون إلى إبقاء المدافع الأساسي ضمن صفوف الفريق لضمان استمرارية الخط الدفاعي، بينما يتم موازاة ذلك بمحاولة إبرام صفقات تبادلية مع بعض الأندية الأخرى.

صفقات محتملة وتأثيرات فنية

يرمز اسما محمد رأفت وكباكا ضمن العناصر المرشحة للدخول في اتفاق تبادل مع نادي زد، مقابل الحصول على خدمات طارق علاء. تشمل قائمة اللاعبين المحتملين أيضًا الثنائي كريم فؤاد وكريم الدبيس، إلا أن حسم هذه التحركات يظل مرتبطًا بالتقييم الفني النهائي.

سيقدم المدير الفني تقييمه الشامل لتحديد العناصر التي يحتاج إليها الفريق فعليًا خلال المرحلة المقبلة. شهد اجتماع جمع بين الحسين عموتة وكل من ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ مناقشة كثيفة للملفات الخاصة بقائمة الفريق قبل سفر المدرب إلى المغرب، وسط حاجة ملحة لتحديد الموقف النهائي لبعض الأسماء.

جدول مباريات كأس الأمم والأندية الإنجليزية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مجموعة من المواجهات المرتقبة على المستويين الأفريقي والإنجليزي، حيث تقام مباريات الدور الثاني من تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا. تشهد التصفيات الأفريقية إقامة 8 مباريات تجمع منتخبات طامحة للتأهل، أبرزها مواجهة كينيا وكوت ديفوار.

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تشمل المباريات أيضًا مواجهات قوية مثل الجزائر أمام إسواتيني، والسنغال ضد جنوب السودان، والكاميرون أمام رواندا. على صعيد المنافسات الإنجليزية، تُقام مباراتان في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يستضيف شيفيلد وينزداي أكرينجتون ستانلي، ويلتقي بارنسلي مع أولدهام أثليتيك.