الأمن القومي يتصدر الشائعات بـ 23% في الربع الثالث من 2026

تقرير المركز الإعلامي يكشف تصدر الأمن القومي للشائعات بنسبة 23.1% خلال الربع الثالث من 2026، مع تسجيل الربع الثالث نسبة 44% من إجمالي الشائعات.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تقرير شامل حول جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، مشيراً إلى أن هذه الفترة استحوذت على 44% من إجمالي الشائعات المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وتصدر قطاع الأمن القومي قائمة القطاعات المستهدفة، مما يعكس التحديات الإقليمية المتزايدة.

توزيع الشائعات حسب الفصول والشهور

سجل الربع الأول من عام 2026 نسبة 27.7% من الشائعات، موزعة على يناير بـ6.4% وفبراير بـ9.5% ومارس بـ11.8%. بينما بلغ معدل الربع الثاني 28.3%، بتوزيع شهري قدره 11.4% في أبريل و8.8% في مايو و8.1% في يونيو. وسجل شهر يوليو ذروة انتشار الشائعات بنسبة 15%، تلاه أغسطس وسبتمبر بكل منهما 14.5%.

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تصدر الأمن القومي القطاعات المستهدفة

احتل قطاع الأمن القومي المرتبة الأولى بنسبة 23.1% من الشائعات، يليه الاقتصاد بنسبة 12% والتعليم بـ11.1% والصحة بـ9.1% والزراعة بـ8.6%. وتلتها الطاقة بنسبة 7.5% والإسكان بـ7% والبيئة بـ6.1%، بينما سجل التموين 4.8% والسياحة والطيران 4.3% والنقل 3.9% والحماية الاجتماعية 2%، و0.5% لباقي القطاعات.

أبرز الشائعات في قطاع الأمن القومي

تضمنت الشائعات مزاعم بفشل إعمار سيناء واستهداف الحوثيين سفينة Tihama، وتداول تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء عن خسائر قناة السويس وربطها ببيعها. كما رُصدت ادعاءات بإبعاد مواطنين من قبل الداخلية وإقامة 7 مراكز إصلاح بتكلفة 3.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى مزاعم بإضراب الطعام وانتهاكات النزلاء.

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الشائعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة

في القطاعين الاقتصادي والخدمي، انتشرت ادعاءات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات غير مجدية ومخاطر في محطة الضبعة النووية. وشملت الشائعات تطبيق نظام تعليم ياباني غير متوفر مقوماته، ونقص أدوية التأمين الصحي، وانخفاض الزراعة الاستراتيجية. كما رُصدت مزاعم بحذف 3 ملايين أسرة من برنامج تكافل وكرامة وإعلانات حج وهمية.

جهود المركز الإعلامي في مواجهة المعلومات المغلوطة

يواصل المركز الإعلامي مجلس الوزراء رصد وتحليل الشائعات عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، للتواصل مع الجهات المختصة وتفنيد المغلوط منها. ويهدف هذا الدور الفاعل إلى إطلاع المواطنين على الحقائق بدقة، مما يعزز الوعي المجتمعي ويحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة في ظل التحديات الإقليمية.