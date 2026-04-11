الأهلي يواجه بيراميدز في قمة نارية بالدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة قوية أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري، بعد فوزه على سموحة. المباراة تقام يوم الإثنين 27 أبريل الجاري.

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة نارية أمام نادي بيراميدز ، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز. هذه ال مباراة تأتي في توقيت حاسم من الموسم، حيث يتنافس الفريقان على اللقب، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في جدول الترتيب. الأهلي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزًا هامًا على نادي سموحة في الجولة السابقة بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت إثارة وندية كبيرة.

كان الأهلي قد عاد من بعيد ليفوز بالمباراة، حيث افتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل للأهلي في الدقيقة 24 برأسية متقنة بعد عرضية من أحمد سيد زيزو من ركلة ركنية، قبل أن يدرك سموحة التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، تمكن طاهر محمد طاهر من خطف هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 90+1 برأسية رائعة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على اللقب، وهذا الفوز رفع معنويات اللاعبين والجهاز الفني، ووضعهم في حالة من الثقة قبل مواجهة بيراميدز الصعبة. الفوز على سموحة كان له أثر كبير على ترتيب الأهلي في جدول الدوري، حيث رفع رصيده إلى 44 نقطة، متساويًا مع بيراميدز، ما يزيد من أهمية المواجهة القادمة بينهما. يدرك الأهلي أن الفوز في هذه المباراة سيمنحه دفعة قوية نحو التتويج بلقب الدوري، بينما يسعى بيراميدز أيضًا لتحقيق الفوز والابتعاد بصدارة الترتيب، أو على الأقل الحفاظ على موقعه القوي في المنافسة. الفريقان يمتلكان لاعبين على مستوى عالٍ، ويتمتعان بمدربين أكفاء، مما يجعل المباراة متوقعة أن تكون قوية ومثيرة. جمهور الأهلي يتطلع إلى هذه المباراة بشغف كبير، ويدرك أهمية الفوز لتحقيق حلم التتويج باللقب. يتوقع أن يشهد استاد الدفاع الجوي حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الإثنين 27 أبريل الجاري، مما يعكس مدى اهتمام الجماهير بهذه المواجهة الكبيرة. الأهلي يعتمد على تشكيلة متوازنة تضم لاعبين مميزين في جميع الخطوط، بالإضافة إلى الجهاز الفني الذي يعمل على وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز. بيراميدز أيضًا يمتلك فريقًا قويًا، ويضم لاعبين أصحاب خبرة ومهارات عالية، مما يجعل المباراة صعبة على كلا الفريقين. المباراة تعد فرصة للاعبين لإظهار قدراتهم وإمكانياتهم، وإثبات جدارتهم في المنافسة على لقب الدوري. يتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا كبيرًا في خط الوسط، حيث يمتلك كلا الفريقين لاعبين مميزين في هذا المركز، بالإضافة إلى التنافس في الخطوط الأمامية والدفاعية. الأهلي يسعى لتحقيق الفوز والابتعاد بصدارة الترتيب، أو على الأقل الحفاظ على موقعه القوي في المنافسة. بيراميدز يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب. المباراة تعد فرصة للجماهير للاستمتاع بكرة القدم الجميلة والمثيرة، وتشجيع فريقهم المفضل. الأهلي وبيراميدز يمثلان قطبي الكرة المصرية، ومباراتهما دائمًا ما تكون محط اهتمام الجماهير والصحافة والإعلام. الفريقان يتنافسان بقوة على لقب الدوري، ويتطلعان إلى تحقيق الفوز في كل مباراة. المباراة بين الأهلي وبيراميدز تعد قمة كروية مصرية، وتجمع بين فريقين كبيرين يمتلكان قاعدة جماهيرية واسعة. المباراة تمثل تحديًا كبيرًا للاعبين والجهاز الفني، وتسعى كليهما إلى تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهم. الأهلي يعتمد على خططه الهجومية لتحقيق الفوز، بينما بيراميدز يسعى لتحصين خطوطه الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة. المباراة تشهد تنافسًا كبيرًا بين اللاعبين، ويسعى كل منهم إلى إظهار قدراته ومهاراته. المباراة بين الأهلي وبيراميدز تعد من أبرز مباريات الدوري المصري، وتشهد دائمًا إثارة وتشويقًا. المباراة تقام في توقيت مهم من الموسم، حيث يتنافس الفريقان على اللقب. الفوز في هذه المباراة يعني الكثير لكلا الفريقين، ويدعم موقعهما في صراع القمة. الجماهير المصرية تتطلع إلى هذه المباراة بشغف كبير، وتأمل في مشاهدة مباراة ممتعة ومثيرة





الأهلي بيراميدز الدوري المصري كرة القدم مباراة تريزيجيه طاهر محمد طاهر سموحة

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سامح شكرى: رئاسة مصر لـCOP 27 تعمل بجهد لتسهيل الوصول لنهاية قضايا المناخ - اليوم السابعسامح شكرى: رئاسة مصر لـCOP 27 تعمل بجهد لتسهيل الوصول لنهاية قضايا المناخ قمة_المناخ_مصر2022 cop27 قمة_المناخ_مصر٢٠٢٢ شباب_مصر egypt_cop27

Read more »

وزير الخارجية يعلن مد فعاليات مؤتمر قمة المناخ حتى الغد - اليوم السابعأعلن سامح شكرى وزير الخارجية، رئيس مؤتمر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)..

Read more »

مسؤول جناح وزارة الثقافة في COP27 لـ الشروق: معارضنا الأكثر جذبا لزوار قمة المناخ - بوابة الشروقأعلن سامح شكرى، وزير الخارجية ورئيس الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27، مد فعاليات

Read more »

محافظ قنا: توفير سكر بسعر ٢٧ جنيه للكيلو بمنافذ المحافظةمحافظ قنا: توفير سكر بسعر ٢٧ جنيه للكيلو بمنافذ المحافظة محافظ قنا: توفير سكر بسعر ٢٧ جنيه للكيلو بمنافذ المحافظة محافظ قنا: توفير سكر بسعر ٢٧ جنيه للكيلو بمنافذ المحافظة

Read more »

جدول مواعيد القطارات اليوم السبت 27 أبريل 2024جدول مواعيد القطارات اليوم السبت 27 أبريل 2024جدول مواعيد القطارات اليوم السبت 27 أبريل 2024جدول مواعيد القطارات اليوم السبت 27 أبريل 2024

Read more »

هل كانت ليلة القدر 27 رمضان؟.. علاماتها ظهرتليلة القدر، هل كانت ليلة القدر ليلة 27 رمضان؟، أصبحنا اليوم 27 رمضان وذلك بعدما انتهت

Read more »