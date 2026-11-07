الأهلي يتأهل لربع نهائي كأس مصر 2026 بفوز ساحق على السكة الحديد

تأهل النادي الأهلي رسمياً إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027 بعد فوزه بثلاثة أهداف دون رد على السكة الحديد، بتوقيع زيزو والساعي.

حقق النادي الأهلي فوزاً كاسحاً على منافسه السكة الحديد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي. هذا الفوز جاء في إطار جولة دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر ، وذلك خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، ليضمن الفريق الأحمر صدارته في المسار المؤهل للبطولة.

تفاصيل الأهداف وبنود المباراة

بدأ الأهلي السيطرة على مجريات اللعبة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والعشرين من زمن المباراة، وذلك من قِبل اللاعب أحمد سيد زيزو، مما منح الفريق الصدارة المبكرة في الشوط الأول. وفي ذات السياق، عزز زيزو أفضلية فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين، مما رفع النتيجة إلى هدفين مقابل لا شيء قبل موعد استراحة الشوط.

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في الشوط الثاني، استمر النادي الأهلي في تقديم عرض فني متميز، حيث أضاف الهدف الثالث إلى حسابه في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر اللقاء، وذلك بتوقيع اللاعب عمر الساعي. وبهذا النتيجة النهائية، تأهل الأهلي رسمياً إلى دور الـ16 من المسابقة، مما يعزز من طموحاته في التتويج باللقب هذا الموسم.

الإحصائيات التاريخية للمواجهات

تعود آخر مواجهة سابقة بين الفريقين ببطولة كأس مصر إلى سجل حافل بالسيطرة المطلقة للأهلي، حيث سبق وأن لعب الفريقان 19 مباراة في تاريخهما المشترك داخل المسابقة. سجلت هذه المواجهات فوز الأهلي في 14 مباراة، مع تعادل الفريقين في أربع مباريات، وفوز السكة الحديد في مباراة واحدة فقط، مما يؤكد هيمنة الأحمر تاريخياً على هذا التنافس.

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خلال هذه المواجهات التسع عشرة، تمكن لاعبو الأهلي من تسجيل 33 هدفاً، بينما تلقت شباكهم عشرة أهداف فقط، مما يعكس التفوق الكبير في الجانبين الهجومي والدفاعي. هذه الأرقام تبرز فجوة كبيرة في المستوى الفني بين الفريقين على مر السنوات، وتضع السكة الحديد في موقف صعب تاريخياً أمام العميد.

سجل الألقاب والفرق المنافسة

يأتي تأهل الأهلي في ظل صدارته المطلقة لجدول الفرق التي حازت على بطولة كأس مصر، برصيد قياسي يبلغ 39 مرة تاريخياً. من بين هذه الألقاب، فاز الفريق مرتين بالمشاركة مع نادي الزمالك، وذلك في الموسمين الرياضيين 1942-1943 و1957-1958، مما يعكس طبيعة البطولة التي كانت تعتمد على هذا النظام في مراحل سابقة.

يأتي في المرتبة الثانية نادي الزمالك بفوز بـ29 مرة، منها مرتان أيضاً بالمشاركة مع الأهلي. وفي المقابل، حقق كل من الاتحاد السكندري والترسانة اللقب ستة مرات لكل منهما، بينما فاز المقاولون العرب بالبطولة ثلاث مرات. كما تشارك عدة فرق في الفوز باللقب مرتين، وهي الأوليمبي، والإسماعيلي، وحرس الحدود، وإنبي، وبيراميدز.

من الجانب الآخر، سجلت ثلاث فرق فوزاً واحداً بالبطولة فقط، وهي الترام، والقناة، والمصري. هذه الترتيبات التاريخية تبرز هيمنة الأهلي والزمالك على المشهد الكروي المصري، وتضع تحديات كبيرة أمام الفرق الأخرى التي تطمح لتحقيق الإنجازات في المسابقة.

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الخطوة القادمة والأهداف المتبقية

بعد تجاوز عقبة السكة الحديد، ينصب تركيز النادي الأهلي الآن على المواجهة المقبلة في دور الـ16، حيث سيواجه الفائز من المواجهة بين فريقي منتخب السويس، بتروجت، ودلفي. هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في رحلة الفريق نحو التتويج باللقب هذا الموسم، بعد أن أبلى بلاءً حسناً في المرحلة السابقة.

مع استمرار الحماس والتشويق في المسابقة، ينتظر الجميع كيف سيستغل الأهلي هذه الفرصة للتقدم إلى المراحل المتأخرة، خاصة مع القوة الفنية والهيمنة التاريخية التي يتمتع بها الفريق على غريمه السكة الحديد. يبقى التحدي القادم أمام الأهلي أكثر صعوبة، مما يتطلب جاهزية كاملة من المدرب واللاعبين لضمان الاستمرار في المسيرة الناجحة.