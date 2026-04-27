الأهلي وبيراميدز في مواجهة حاسمة ضمن الدوري المصري

مباراة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري، في ظل غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي وتنافس قوي على صدارة المجموعة.

يشهد مساء اليوم الإثنين حدثًا رياضيًا هامًا ينتظره عشاق كرة القدم المصرية بفارغ الصبر، وهو المواجهة النارية بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي ونظيره بيراميدز ، وذلك في إطار الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في بطولة الدوري المصري الممتاز.

المباراة التي ستستضيفها أرض استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساءً، تعد بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين وطموحاتهما في حسم لقب الدوري. الأهلي يدخل هذه المباراة وهو يعاني من بعض الغيابات المؤثرة في صفوفه، مما يزيد من صعوبة المهمة أمامه. حيث لن يتمكن كل من حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم، والحارس العملاق محمد الشناوي من المشاركة بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى غياب يوسف بلعمري وكريم فؤاد بسبب الإصابات التي لحقت بهما.

ولم يكتفِ الأمر بذلك، بل قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استبعاد كل من أيلتسين كامويش وعمرو الجزار وأحمد رمضان بيكهام والحارس سيحا لأسباب فنية، مما يضع ضغوطًا إضافية على اللاعبين المتواجدين في القائمة. وعلى الرغم من هذه الغيابات، يتطلع الأهلي لتقديم أداء قوي ومستوى متميز، وتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري.

من جهته، يستعد فريق بيراميدز لهذه المواجهة بكل تركيز وعزيمة، حيث يدرك جيدًا أهمية الفوز في هذه المباراة، من أجل تعزيز موقفه في صدارة ترتيب مجموعة التتويج. بيراميدز يمتلك فريقًا قويًا ومتكاملًا، يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين والذين يتمتعون بقدرات فردية عالية. ويتوقع أن يدخل بيراميدز المباراة بتشكيلة هجومية، من أجل الضغط على دفاع الأهلي، ومحاولة تسجيل الأهداف. ويتميز بيراميدز بتنظيم دفاعي جيد، وقدرة على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، مما يجعله فريقًا صعب المراس.

ويتطلع جمهور بيراميدز إلى رؤية فريقه يقدم أداءً مشرفًا، وتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، من أجل إسعاد جماهيره، وتحقيق حلم الفوز بلقب الدوري. وتعد هذه المباراة بمثابة ديربي حقيقي، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز، وإثبات التفوق على الآخر. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وتشويقًا كبيرين، وأن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة من مختلف أنحاء مصر.

وفي سياق متصل، يتصدر نادي الزمالك حاليًا ترتيب مجموعة التتويج برصيد 49 نقطة، قبل انطلاق الجولة الرابعة، مما يجعله في موقف جيد، ومنافسًا قويًا على لقب الدوري. بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، متساويًا مع الأهلي الذي يأتي خلفه بفارق الأهداف. وهذا يعني أن الفوز في هذه المباراة سيكون له أهمية كبيرة للفريقين، حيث سيعزز موقف الفريق الفائز في صدارة الترتيب، ويضعف موقف الفريق الخاسر.

وقد أعلن نادي النصر أنه لن يقوم بتنظيم ممر شرفي للاعبي الأهلي قبل المباراة، وذلك في إطار الروح الرياضية العالية التي تسود بين الفريقين. كما كشفت مصادر إعلامية عن ملامح التشكيل المتوقع للفريقين في هذه القمة المرتقبة. وفي خبر آخر، سجلت هزة أرضية بقوة 4.56 ريختر على بعد 400 كيلومتر شمال مدينة مرسى مطروح، ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات نتيجة لهذه الهزة.

ولكن، يبقى الحدث الأهم هو المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم المصرية بفارغ الصبر





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأهلي بيراميدز الدوري المصري كرة القدم مرحلة التتويج الزمالك هزة أرضية

United States Latest News, United States Headlines