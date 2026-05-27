الأهلي يتحرك مبكرًا لحسم الصفقات الصيفية قبل فتح باب الانتقالات

يستعد النادي الأهلي للموسم الكروي الجديد بحزمة من التحركات المبكرة في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف تعزيز صفوف الفريق بعد موسم مخيب محليًا. تركّز الإدارة على تدعمر خط الهجوم بموهبة إنبي الشابة أقطاي عبد الله، ووسط الملعب بلاعب إنبي علي محمود، والدفاع بالظهير الأيمن لطلائع الجيش خالد عوض، إلى جانب دراسة خيارات محلية أخرى مثل محمد العربي "أوكا". تأجل بعض الصفقات الكبرى إلى ما بعد كأس العالم للأندية، وتنتظر جلسة حاسمة مع رئيس التعاقدات الجديد عصام سراج الدين لوضع خطة الصيف. يأتي ذلك بعد احتلال المركز الثالث في الدوري والمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية، مما يدفع النادي لتعزيز الفريق لاستعادة أمجاره القارية والمحلية.

بدأ النادي الأهلي التحرك مبكرًا لحسم ملف الصفقات الصيفية ، في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق بعد موسم شهد الكثير من التحديات والتقلبات على مستوى النتائج والأداء.

ومع اقتراب فتح باب الانتقالات، استقرت إدارة الكرة داخل القلعة الحمراء على عدد من الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق، وسط رغبة واضحة في بناء قائمة قوية قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا خلال الموسم المقبل. ويبدو أن إدارة الأهلي تسعى هذه المرة إلى التحرك بهدوء وحسم، خاصة بعد تراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز، وهو ما دفع المسؤولين إلى إعادة تقييم احتياجات الفريق في مختلف المراكز.

مهاجم إنبي على رأس الأولويات وضعت إدارة الأهلي المهاجم الشاب أقطاي عبد الله، لاعب فريق إنبي، ضمن أبرز الأهداف الهجومية خلال فترة الانتقالات الحالية. ويأتي اهتمام الأهلي بالمهاجم الواعد في ظل التغييرات المنتظرة داخل الخط الأمامي، بعد رحيل كامويش، وعودة مروان عثمان إلى صفوف سيراميكا، إلى جانب اقتراب محمد شريف من خوض تجربة جديدة خارج الفريق.

وترى لجنة الكرة أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية جيدة وقدرة على التطور، ما يجعله مشروع مهاجم مميز للفريق في المستقبل، خاصة مع حاجة الأهلي إلى ضخ دماء جديدة في الخط الهجومي. علي محمود يدخل دائرة الاهتمام وفي خط الوسط، يحظى علي محمود لاعب إنبي بإعجاب كبير من جانب سيد عبد الحفيظ، المشرف على الكرة، بسبب إمكانياته الفنية المميزة، خاصة في اللعب بالقدم اليسرى والقدرة على أداء دور لاعب الوسط المتقدم في مركز "8".

ويبحث الأهلي عن لاعب يمتلك المرونة التكتيكية والقدرة على الربط بين الدفاع والهجوم، وهو ما جعل اسم علي محمود مطروحًا بقوة على طاولة التعاقدات خلال الفترة الأخيرة. خالد عوض يقترب من القلعة الحمراء أما على مستوى الجبهة اليمنى، فقد دخل خالد عوض، الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش، حسابات الأهلي بشكل جدي خلال الأيام الماضية. وتتابع إدارة الكرة تطورات المفاوضات مع مسؤولي طلائع الجيش، وسط قناعة بقدرات اللاعب الدفاعية والهجومية.

ويترقب اللاعب حسم المفاوضات الجارية بين سيد عبد الحفيظ وعصام سراج الدين مع إدارة الجيش، خاصة أن الأهلي يرغب في تدعيم هذا المركز بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة. محمد العربي "أوكا" ضمن الخيارات المطروحة كما يدرس الأهلي إمكانية التعاقد مع محمد العربي "أوكا"، لاعب وسط حرس الحدود، في ظل المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب خلال الموسم الأخير. وترى الإدارة أن اللاعب يمتلك شخصية قوية داخل الملعب، بالإضافة إلى قدرته على اللعب بأكثر من مركز في خط الوسط.

ويأتي ذلك ضمن سياسة الأهلي الهادفة إلى تدعيم الفريق بعناصر محلية مميزة تستطيع الانسجام سريعًا مع أجواء الفريق وضغوط المنافسة. صفقات كبرى مؤجلة لما بعد كأس العالمو في الوقت نفسه، لا تزال هناك بعض الملفات التي لم تُحسم بشكل نهائي، وعلى رأسها ملف التعاقد مع إبراهيم عادل ومحمد عبد المنعم، بجانب عدد من اللاعبين الأجانب الذين يتم دراستهم لتدعيم مركزي المهاجم الصريح وخط الوسط.

وتفضل إدارة الأهلي تأجيل الحسم النهائي لبعض الصفقات الكبرى إلى ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية، من أجل وضوح الرؤية الفنية بشكل أكبر، وتحديد احتياجات الفريق بدقة. جلسة مرتقبة لحسم الملفات الساخنة ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الأهلي جلسة مهمة خلال الأيام المقبلة مع الدكتور عصام سراج الدين، الذي تم تكليفه مؤخرًا برئاسة إدارة التعاقدات بالنادي، وذلك لمناقشة خطة التحركات الصيفية والميزانية المخصصة للصفقات الجديدة.

ويترقب النادي عودة عصام سراج الدين من الأراضي السعودية، حيث يؤدي مناسك الحج، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن توليه المنصب بشكل كامل، قبل بدء العمل على حسم العديد من الملفات المفتوحة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم. موسم محلي مخيب وطموحات أفريقية جديدة وكان الأهلي قد أنهى الموسم الحالي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، خلف الزمالك المتوج باللقب، فيما حل بيراميدز في المركز الثاني.

وسيشارك الأهلي خلال الموسم المقبل في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في مشهد غير معتاد لجماهير القلعة الحمراء التي اعتادت رؤية فريقها في دوري أبطال أفريقيا. لذلك تبدو التحركات الحالية بمثابة بداية مشروع جديد يسعى من خلاله النادي لاستعادة مكانته الطبيعية والعودة سريعًا إلى منصات التتويج





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأهلي الصفقات الصيفية أقطاي عبد الله علي محمود خالد عوض عصام سراج الدين الدوري الممتاز كأس العالم للأندية

United States Latest News, United States Headlines