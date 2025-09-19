الأهلي يستعيد الانتصارات.. تسمم غذائي في أسوان.. وأخبار فنية متنوعة

الأهلي يحقق فوزًا مهمًا في الدوري، وحادث تسمم غذائي في أسوان، بالإضافة إلى أبرز الأحداث الفنية في مصر، وتفاصيل حول التوقيت الشتوي والمعاهد الأزهرية.

استعاد النادي الأهلي انتصاراته في الدوري المصري الممتاز بفوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0، مما صعد به إلى المركز العاشر في جدول الترتيب. قدم الأهلي أداءً جيدًا في المباراة، وسيطر على مجريات اللعب، وتمكن من تسجيل هدف الفوز الذي ضمن له النقاط الثلاث الثمينة. هذا الفوز مهم للغاية للفريق الأحمر، حيث يمثل بداية لانطلاقة جديدة نحو المنافسة على لقب الدوري. وقد شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي الأهلي الذين دعموا فريقهم بقوة طوال اللقاء.

اللاعبون عبروا عن سعادتهم بالفوز وأكدوا على عزمهم على مواصلة الانتصارات في المباريات القادمة. كما أشار المدرب إلى أهمية هذا الفوز في رفع معنويات الفريق وتعزيز الثقة بالنفس قبل المباريات الهامة المقبلة.\في سياق آخر، أعلنت مصادر عن تعرض 20 شخصًا للتسمم الغذائي في أسوان، وذلك بعد تناولهم طعامًا في حفل زفاف. تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وبدأت السلطات المختصة التحقيق في أسباب التسمم. هذا الحادث سلط الضوء على أهمية التأكد من سلامة الأغذية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب مثل هذه الحالات. وقد أعرب الأهالي عن قلقهم إزاء هذا الحادث، وطالبوا باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في مثل هذه المناسبات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين، والتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مصدر التسمم والوقوف على أسبابه.\في سياق متصل، شهدت الساحة الفنية المصرية مجموعة من الأحداث الهامة. نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، صورة لوسام 'إيزابيل لاكاتوليكا' الذي حصلت عليه، وعبرت عن شكرها لملكة إسبانيا على هذا التكريم. كما شهدت الساحة الفنية أيضًا تصريحات للفنانة كارول سماحة، حيث أعربت عن خوفها من الموت والمرض، وتحدثت عن تأثير رحيل زوجها عليها. وفي سياق آخر، أعلنت المخرجة إيناس الدغيدي عن إلغاء حفل زفافها والاكتفاء بالاحتفال مع العائلة. من جهة أخرى، تحدث الفنان عمرو محمود ياسين في ندوة تكريم اسم والده، الفنان الراحل محمود ياسين، بمهرجان بورسعيد السينمائي، وعبر عن اشتياقه لوالده وصعوبة تجسيد سيرته الذاتية. كما نشرت الفنانة بوسي صورة لها من أمام المرآة، في أحدث ظهور لها. وفي سياق آخر، تحدث الفنان أحمد فتحي عن اهتمام الجمهور العراقي بالفنان عادل إمام، وسؤاله عنه في الشوارع. وفي سياق آخر، قام ملك إسبانيا وزوجته بزيارة متحف الأقصر والبعثة الإسبانية بالبر الغربي، وقد تم نشر صور من الزيارة.\بالإضافة إلى ذلك، كشفت مصادر عن اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي في عام 2025، والذي سيشهد تأخير الساعة 60 دقيقة. كما بدأت الدراسة في المعاهد الأزهرية في 20 سبتمبر، على أن تبدأ إجازة نصف السنة في 24 يناير. ومن المقرر أن تجرى امتحانات النقل في 30 ديسمبر، وامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في 12 يناير، مع تحديد اختبارات الشهادة الثانوية الأزهرية في 6 يونيو. وفي سياق آخر، أشارت بعض الأخبار إلى توقعات بشأن حصول أربعة أبراج فلكية على ترقية في العمل خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر





