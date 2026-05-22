الأمن يكشف عن ضبط تشكيل عصابي خطير حاول جلب مواد مخدرة بقيمة 95 مليون جنيه

خلال الفترة الأخيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تشكيل عصابي خطير حاول جلب مواد مخدرة بقيمة 95 مليون جنيه، حيث أسفرت المداهمة عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة شملت ‘الهيدرو والحشيش’، بإجمالي يقترب من 1.5 طن. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 95 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد تجار السموم خلال الفترة الأخيرة.

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لملاحقة وضبط التشكيلات العصابية الخطرة ، وذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

ووفقًا لمعلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قام تشكيل عصابي شديد الخطورة بمحاولة جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها وترويجها داخل البلاد. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل بدائرة مركز شرطة ثالث الإسماعيلية، حيث أسفرت المداهمة عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة شملت ‘الهيدرو والحشيش’، بإجمالي يقترب من 1.5 طن.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 95 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد تجار السموم خلال الفترة الأخيرة





