النادي الأهلي يكشف عن التعديلات الكاملة على الجهاز الفني لمدرّب سامي قمصان المؤقت، مع استمرار ياسر رضوان وانضمام عمرو أنور مدرباً عاماً. التفاصيل كاملة.

كشف النادي الأهلي عن الهيكل الجديد للجهاز الفني المعاون للمدرب سامي قمصان ، الذي يتولى مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت خلال المرحلة المقبلة. يأتي هذا الإعلان في أعقاب تغييرات هيكلية شملت المناصب الرئيسية مقارنة بالجهاز السابق الذي أشرف عليه المدرب المغربي الحسين عموتة، وذلك بهدف إعادة ترتيب صفوف المجموعة الفنية المسؤولة عن إدارة الفريق الأول.

تركيبة الجهاز الفني والتعديلات الإدارية

أكد النادي استمرار ياسر رضوان في عمله ضمن الجهاز الفني، في حين تم تعيين عمرو أنور في منصب المدرب العام، وانضمام حمادة السيد كمدرب للاعبين. وعلى الرغم من الإفصاح عن大部分 المناصب، لم يعلن النادي الرسمي حتى تاريخ النشر عن هوية مدرب حراس المرمى الجديد، مما يشير إلى أن المفاوضات أو الإعلانات النهائية بشأن هذا المنصب لا تزال قيد الانتظار أو لم تصل لمرحلة التوقيع النهائي.

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تم اختيار المدرب التونسي وسيم حمدي لتولي مهمة المعد البدني، ليحل محل البرازيلي ريناتو بوسكاريولي الذي كان يشغل هذا المنصب سابقاً. وبالإضافة إلى هذه المناصب الأساسية، يتولى هادي محمد مسؤولية تحليل أداء اللاعبين، مما يعكس رغبة الإدارة في تعزيز الجانب التحليلي والتكتيكي ضمن الكادر التدريبي.

مسيرة عمرو أنور وخلفيته التدريبية

يُعد عمر أنور أحد أبرز الوجوه المنضمة للجهاز الفني الجديد، حيث يعتبر من أبناء النادي الأهلي وخرج من أكاديميته، إذ سبق له اللعب ضمن صفوف الفريق الأول لعدة سنوات قبل اعتزاله كرة القدم والانتقال إلى ساحة التدريب. بدأ أنور مشواره التدريبي داخل قطاع الناشئين بالأهلي، مما منحاه فهماً عميقاً لثقافة النادي وقواعد العمل به.

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خاض أنور تجارب تدريبية خارجية ومحلية متنوعة، من بينها العمل مع نادي مصر للمقاصة، وتجربته في ليبيا ضمن الجهاز الفني لأنور سلامة بنادي الاتحاد الليبي. كما تولى تدريب منتخب مصر للناشئين، مما أضاف بعداً دولياً وشبابياً لسيرته الذاتية.

امتدت تجربة أنور إلى الملاعب السعودية، حيث عمل بقطاع الناشئين في اتحاد جدة، وقاد الفريق الأول بشكل مؤقت، بالإضافة إلى تدريبه لفريق الرياض عام 2018. وعاد إلى مصر عام 2019 لقيادة فرق الشباب بالأهلي، قبل أن يتولى تدريب عدد من أندية القسم الثاني أبرزها طنطا والمصرية للاتصالات وبلدية المحلة، ثم عاد للعمل نائباً لمدير الأكاديميات قبل اختياره للجهاز الجديد.

خبرات تحليلية وجاهزية بدنية عالية

يضم الجهاز الفني أيضاً هادي محمد في منصب محلل الأداء، وهو ابن شقيق سامي قمصان، وقد سبق له العمل معه خلال تجربة قمصان مع المقاولون العرب قبل انتقاله إلى الأهلي. يمتلك هادي خبرة في مجال التحليل التكتيكي، حيث حصل على الدبلومة المهنية في التحليل التكتيكي لكرة القدم من نادي برشلونة، وهو يبلغ من العمر 28 عاماً، مما يضفي طابعاً حديثاً على الجانب التحليلي.

أما التونسي وسيم حمدي، الذي تولى المهمة البدنية، فيمتلك سجلًا حافلًا بالتجارب التدريبية في عدد من الدوريات العربية، حيث بدأ مسيرته في الدوري المصري عبر نادي الجونة. كما خاض تجارب مع أندية الهلال وأهلي شندي والمريخ السودانية، والحسين إربد الأردني، والترجي الجرجيسي التونسي، والسيب العماني الذي توّج معه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي.

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عمل وسيم حمدي ضمن الجهاز الفني للجونة تحت قيادة المدرب رضا شحاتة، وتعاون مع أسماء معروفة في الكرة المصرية مثل حسام غالي ومحمد ناجي جدو، ليبدأ الآن تجربة جديدة وحيوية داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، مما يعزز من جاهزية الفريق للمنافسات القادمة.