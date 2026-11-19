وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 27 مسجدًا جديدًا وجديدًا في 13 محافظة، لتصل الإجمالي منذ يوليو 2026 إلى 411 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 29 مليار جنيه.

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح مجموعة من المساجد الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار استمرار مبادرة إعمار بيوت الله - عز وجل - التي تستهدف تحسين البنية التحتية للمعابد الإسلامية. وقد شملت عملية الافتتاح التي تمت في اليوم المحدد، خمسة عشر مدينة ومركزًا في العديد من المحافظات المصرية، مما يعكس الزخم الكبير في جهود الدولة لرعاية الأماكن الدينية.

تفاصيل افتتاح 27 مسجدًا في محافظات مختلفة

كشف الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف عن القائمة المحددة للمساجد التي تم افتتاحها اليوم، والبالغة عددها 27 مسجدًا. وقد تضمنت القائمة مزيجًا من المشاريع الجديدة كليًا، بالإضافة إلى أعمال التحديث الشامل للمساجد القائمة. وتوزعت هذه المشاريع بين إنشاء وبناء مسجدين جديدين تمامًا، وإحلال وتجديد 11 مسجدًا، وصيانة وتطوير 14 مسجدًا آخر. ويعتبر هذا الرقم مؤشراً دقيقًا على وتيرة العمل الميداني التي تتبعها الوزارة في تنفيذ خطتها الزمنية.

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إحصائيات شاملة لأعمال الإعمار منذ 2026

ارتفع إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ الأول من يوليو 2026 وحتى الآن إلى 411 مسجدًا. ومن بين هذا العدد الكبير، تم تنفيذ أعمال إنشاء جديد أو إحلال وتجديد لـ 265 مسجدًا. كما شملت الجهود أعمال صيانة وتطوير لـ 146 مسجدًا آخر. وتوضح هذه الأرقام المتسقة حجم التوسع في الخدمات الدينية المقدمة للمواطنين عبر هذه المحافظات المختلفة خلال الفترة الزمنية المحددة.

سجل تاريخي من التطوير بتكلفة 29 مليار جنيه

في سياق أوسع، كشفت وزارة الأوقاف عن إنجاز تاريخي في مجال عمار بيوت الله، حيث بلغ إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وفرشها منذ يوليو 2014م حوالي 15090 مسجدًا. وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه العمليات الضخمة نحو 29 مليارًا و747 مليون جنيه مصري. وتعد هذه الأرقام الدليل القاطع على الاستمرار في استثمار الموارد لتعزيز الدور الاجتماعي والديني للمعابد على مدار أكثر من عقد من الزمان.

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مشاريع في قنا والمنيا وسوهاج

شملت قائمة اليوم مشاريع ملموسة في عدة مراكز، ففي محافظة قنا، تم إحلال وتجديد مسجد أبو بكر بقرية زليتم، ومسجد المحطة في مدينة أبو تشت. كما تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية المراشدة، ومسجد العامري بجزيرة الطوابية بقرية أولاد عمرو. وفي المنيا، تم إحلال وتجديد مسجد آل طه في قرية فزارة، ومسجد الخوارف في قرية مزاته شرق. أما في سوهاج، فتم التركيز على صيانة وتطوير مسجد عبد الله أبو زيد في نجع العمامرة، ومسجد عمر مكرم في دمنو، ومسجد أسمه في الغنيمية ببني حميل.

جهود في الغربية والإسماعيلية وشمال سيناء

امتدت عمليات الافتتاح لتشمل محافظات أخرى، حيث تم التركيز في محافظة الإسماعيلية على صيانة وتطوير مسجد الوادي الأخضر بمنطقة الوادي الأخضر، ومسجد آل العزائم في مدينة الشيخ زويد. كما تم صيانة وتطوير مسجد الزهراء بحي الكوثر. وفي محافظة شمال سيناء، ركزت الجهود أيضًا على منطقة الشيخ زويد، مما يعزز من تغطية الاحتياجات الدينية في المناطق الحدودية والريفية على حد سواء. وتأتي هذه الخطوات لتلبية الطموحات المحلية وتعزيز الهوية الدينية في هذه القرى والمراكز.