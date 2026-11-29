مطار الأقصر يسجل نمواً بنسبة 8% في حركة الركاب ويشهد تحديثات شاملة للبنية التحتية وتجربة المسافرين تحت إشراف الشركة المصرية للمطارات.

يواجه مطار الأقصر الدولي مرحلة تحولية جوهرية في تاريخه الحديث، حيث تتجاوز المعايير التقليدية لقياس النجاح في القطاع الجوي الاعتماد الكمي على عدد الرحلات والركاب ليرتقي إلى مستوى قياس جودة التجربة السياحية الشاملة. يهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى ترسيخ مكانة المطار كبوابة رئيسية ومتطورة لواحدة من أعرق المدن الأثرية في العالم، مما يعكس فهماً عميقاً لعلاقة التكامل بين البنية التحتية والنمو السياحي المستدام في مصر.

نمو الركاب وارتباطها بالسياحة الثقافية

كشفت المؤشرات الرسمية الصادرة عن إدارة المطار عن أداء قوي واستثنائي لمؤشرات الحركة الجوية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2026، حيث سجل المطار وصول نحو مليون و49 ألفًا و881 راكباً، محققاً بذلك نمواً واضحاً بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يعكس هذا الرقم القياسي الجاذبية المتزايدة للسوق السياحية الدولية نحو الأقصر، ويؤكد دور المدينة كمركز رئيسي للسياحة الثقافية ورحلات اكتشاف الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى ارتباطها الوثيق ببرامج الرحلات النيلية التي تربط الأقصر بأسوان.

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لا تقتصر أهمية هذه الأرقام على الجانب الكمي فحسب، بل تمتد لتشمل الأثر الاقتصادي الإيجابي الناتج عن تعزيز حركة السياحة الداخلية والدولية وتيسير انتقال الزائرين بين المقاصد السياحية المختلفة في جنوب مصر. يمثل مطار الأقصر عنق زجاجة حيوي في منظومة الربط بين هذه الوجهات، حيث تلعب كفاءة تشغيله ومرونة خدماته دوراً محورياً في زيادة العائد الاقتصادي من النشاط السياحي ودعم المكانة التنافسية للأقصر على الخريطة العالمية للسياحة التراثية.

تطوير البنية التحتية وتجربة المسافرين

في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تقودها الشركة المصرية للمطارات برئاسة اللواء طيار وائل النشار، تشهد المنشآت الجوية تحديثات تقنية ومعمارية واسعة النطاق تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتوسيع قدرات الاستقبال. شملت هذه الأعمال التنموية تنفيذ اثني عشر موقعاً جديداً لوقوف الطائرات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الممر المساعد لتعزيز مرونة الحركة الأرضية والقدرة على استيعاب الزيادة في الحركة الجوية المتوقعة مستقبلاً.

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امتدت موجة التحديث إلى مبنى الركاب الرئيسي من خلال توسعة منطقة السفر الداخلي لتوفير مساحات أكثر رحابة وتيسير الحركة بين مراحل إنهاء إجراءات السفر، كما شملت رفع كفاءة منطقة الإجراءات وتجديد كاونترات السفر وتحديث أنظمة الإضاءة والتشطيبات. حظيت صالات كبار الزوار (VIP) باهتمام خاص ضمن خطة التحديث الشاملة، حيث تم تطوير المرافق والخدمات المقدمة لتعزيز مستوى الراحة والخصوصية، مما يضمن تقديم تجربة استقبال فريدة تتناسب مع المكانة السياحية والتاريخية المتميزة لمدينة الأقصر.

ترسيخ ثقافة السلامة التشغيلية

تتوازي جهود التطوير المادي مع تعزيز المنظومة الثقافية والأمنية داخل المطار، حيث يواصل مطار الأقصر الدولي تنفيذ فعاليات الأسبوع العشرين من حملة "الأقصر 100 سنة - 100 أسبوع سلامة" تحت توجيهات اللواء طيار وائل النشار. تهدف هذه الحملة إلى تحويل السلامة من مجرد إجراءات روتينية إلى ممارسة يومية وثقافة عمل مشتركة، من خلال تعزيز تطبيق متطلبات نظام إدارة السلامة (SMS) والالتزام الصارم بتشريعات سلطة الطيران المدني المصري (ECAA) ومعايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO).

شملت الفعاليات التنفيذية والتدريبية أنشطة توعوية مكثفة ركزت على رفع وعي العاملين بإجراءات السلامة، وتعزيز قدراتهم على رصد المخاطر المحتملة والتعامل الفوري معها قبل تحولها إلى مشكلات تشغيلية. شملت قاعدة المشاركين في هذه الحملة جهات متعددة تعمل داخل المطار، بما في ذلك الملاحة الجوية، ومصر للطيران للخطوط الجوية، ومصر للطيران للخدمات الأرضية، وشركة EAS، وأيرو سيرفيس، والمكتب العالمي، وشركة لينك، وخدمات البترول الجوية، وشركة مصر للبترول، مما يؤكد أن سلامة المطارات مسؤولية جماعية تتطلب تكاملاً بين جميع الأطراف.

دور التطوير في دعم السياحة الأثرية

يتجاوز أثر تطوير مطار الأقصر الدولي حدود تحسين الخدمات اليومية، ليصبح ركيزة أساسية في دعم أحد أهم المنتجات السياحية المصرية وهي السياحة الثقافية والأثرية. نظراً لأن الأقصر تُعد متحفاً مفتوحاً يضم معالم استثنائية مثل معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والملكات، فإن جودة الخدمات الجوية وسرعة إنهاء الإجراءات وكفاءة التشغيل تؤثر بشكل مباشر في الصورة الذهنية الإيجابية التي تتكون لدى الزائر منذ لحظة وصوله.

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تسعى خطة التطوير التي تنفذها الشركة المصرية للمطارات تحت قيادة اللواء طيار وائل النشار إلى توفير بنية تشغيلية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات في الحركة السياحية، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان. يهدف هذا النهج المتكامل إلى ضمان أن يكون تحديث المرافق مجرد بداية لزيادة حقيقية في كفاءة الخدمات، مما يرسخ ثقة المسافرين الدوليين ويضمن استدامة النمو السياحي في المستقبل.