الأهلي يعتذر عن حضور مؤتمر الكاف بسبب مباراة بيراميدز وتغييرات جديدة في ركلات الجزاء

النادي الأهلي يتجه للاعتذار عن حضور الاجتماع العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في أبوجا بسبب منافسات الدوري المصري، بينما يطرح كولينا تعديلات جذرية على قانون ركلات الجزاء لتحقيق التوازن.

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي رسميًا عن اعتذاره الرسمي وغير المشروط عن حضور الاجتماع العام العادي للمؤتمر رقم 48 الخاص ب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والذي من المخطط عقده في العاصمة النيجيرية أبوجا خلال الفترة المحددة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري. جاء هذا القرار الإداري الحيوي في ظل تعقيدات الجدول الزمني للموسم الرياضي الحالي، حيث تفاقمت الضغوط اللوجستية على الجهاز الفني والإداري للفريق الأول بسبب الالتزامات التنافسية المباشرة.

تفاصيل الاعتذار الرسمي عن حضور المؤتمر الأفريقي

تلقى السيد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، دعوة رسمية ودبلوماسية من الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحضور فعاليات هذا المؤتمر المهم، الذي يشارك فيه ممثلون عن 54 اتحادًا وطنيًا الأعضاء الرسميين في "كاف"، بالإضافة إلى رؤساء ومسؤولي الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الرياضي القادم 2026-2027. ورغم الأهمية الاستراتيجية لحضور مثل هذه المحافل الدولية التي تنظم الأنشطة المصاحبة للمؤتمر والتي من أبرزها مباراة استعراضية تجمع أساطير كرة القدم الأفريقية برؤساء الأندية، إلا أن الأولوية انصبت على الجوانب الرياضية المحلية.

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وقد برر مجلس إدارة النادي الأهلي قراره بالاعتذار عن عدم الحضور المادي لأعضاء الوفد الرسمي من خلال إشارته المباشرة إلى ضيق الوقت الشديد الذي لا يسمح بإجازة طويلة للمسؤولين والرياضيين، نظرًا لتزامن فترة انعقاد المؤتمر مع فترة حرجة من الجدول المنافس. ويأتي هذا التوجه في سياق الحفاظ على جاهزية الفريق الكامل للتركيز التام على استعداداته النفسية والفنية للمباريات الحاسمة المقبلة، مما يجعل حضور مؤتمر أبوجا أمرًا مستبعدًا للغاية رغم الدبلوماسية العالية المعهودة.

التحضير لمباراة الديبي المصري مع بيراميدز

يركز النادي الأهلي جهوده القصوى على الاستعدادات الجادة لمباراة الفريق أمام نادي بيراميدز، والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتحديدًا في يوم 23 نوفمبر الجاري، أي بعد مرور أيام قليلة على انتهاء الموعد المتوقع لفعاليات مؤتمر الكاف. تُعد هذه المواجهة الرياضية حيوية ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتكتسب أهمية خاصة نظرًا للمنافسة الشرسة على صدارة الترتيب والتأثير المباشر على مسار البطولة المحلية.

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وبناءً على ذلك، فإن قرار الاعتذار عن السفر إلى نيجيريا يأتي ضمن استراتيجية إدارة النادي الرامية إلى ضمان عدم تشتيت انتباه اللاعبين والمسؤولين، والحفاظ على استمرارية التدريب الجاد والمكثف في القاهرة. إن التركيز الكامل على تحضيرات مباراة الجولة التاسعة يعني أن أي انشغال خارجي، حتى لو كان بمكانة مؤتمر الكاف المهم، قد يؤثر سلبًا على الأداء الرياضي المتوقع في المباراة الحاسمة ضد بيراميدز.

تغييرات جذرية مقترحة في قانون ركلات الجزاء

في سياق رياضي موازٍ يمس قواعد اللعبة نفسها، تم الإعلان عن إجراء تعديل جديد وجذري على قانون تنفيذ ركلات الجزاء، بناءً على مقترح رسمي وتقني تقدم به الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". يستهدف هذا المقترح التقني تغيير آلية التعامل مع الكرات المرتدة عقب تنفيذ ركلة الجزاء بنحو كامل، من خلال إنهاء اللعبة فور تصدي حارس المرمى للكرة أو اصطدامها بأحد القائمين، دون السماح للاعبين بمتابعتها ومحاولة التسجيل من جديد.

ويأتي هذا التوجه التكتيكي والقانوني في ظل وجهة نظر خبير التحكيم الدولي بييرلويجي كولينا بأن اللاعب المنفذ لركلة الجزاء يمتلك أفضلية كبيرة ومادية مقارنة بحارس المرمى في المواقف الحالية. هذا الشعور بعدم التوازن الدقيق بين الأطراف دفع كولينا بقوة إلى طرح فكرة تعديل القانون بشكل جدي لتحقيق قدر أكبر من التوازن والمساواة الرياضية في هذه المواجهة المباشرة التي تحسم مصير المباريات.

وبحسب تفاصيل المقترح الرسمي المطروح للنقاش، فإن إهدار ركلة الجزاء سيعني انتهاء الهجمة بشكل مباشر وفوري، سواء نجح الحارس في إبعاد الكرة عن المرمى أو ارتطمت بالقائم دون دخولها، ولن يكون بإمكان المهاجمين الاستفادة من الكرة المرتدة لتسجيل هدف إضافي. إن تطبيق هذا التعديل سيغير بشكل كبير استراتيجيات الفرق الدفاعية والهجومية في حالات الركلات الحاسمة، وسيزيد من وزن الحارس في ظل حماية القانون لقراره النهائي فور لمس الكرة.