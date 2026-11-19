النادي الأهلي يعود بتحضيرات مكثفة لمباراة بيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، مع خطة استشفائية للاعبين الدوليين وتحليل للأداء المنافس.

يعيش النادي الأهلي في الوقت الحالي مرحلة تحضيرية دقيقة ومكثفة استعدادا للمباريات القادمة، حيث تركز جهود الجهاز الفني والإداري على تعزيز اللياقة البدنية للاعبين وتحسين الأداء الجماعي للفريق.

عودة اللاعبين الدوليين لتدريبات النادي الأهلي

وقد تم الإعلان رسميا عن عودة العناصر الدولية إلى Trainings الجماعي للنادي اليوم الخميس، وذلك ضمن خطة مدروسة لبدء التحضيرات المباشرة لمباراة بيراميدز المرتقبة والتي ستقام يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري. تأتي هذه المباراة في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وتكتسب أهمية بالغة كونها فرصة ذهبية للأهلي لترسيخ موقعه في صدارة الترتيب ومحاربة الفرق المنافسة على اللقب.

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ومن جانبه، أعلن الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة عن اعتماد خطة استشفائية متخصصة ومخصصة لكل لاعب على حدة، تهدف إلى معالجة الآثار الجسدية المتراكمة بعد انتهاء الأجندة الدولية وعودة اللاعبين إلى صفوف المنتخبات الوطنية. وتكمن أهمية هذه البرامج في اعتمادها على طبيعة المجهود البدني الذي بذله كل لاعب خلال مشاركته الدولية، وعدد الدقائق التي قضاها على أرضية الملعب، وذلك بهدف الحد من الإرهاق العضلي وتفادي أي إصابات محتملة قد تعكر صفو الموسم، لا سيما أن الفترة الزمنية الفاصلة بين العودة الحالية ولقاء بيراميدز تعتبر قصيرة نسبيا وتتطلب إدارة دقيقة للأعباء الجسدية.

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وتعتمد هذه المواجهة على تحليل مكثف لأداء الفريق المنافس بيراميدز، حيث يعمل الجهاز الفني على رصد أبرز نقاط القوة لدى الخصم وأي ثغرات يمكن استغلالها، نظرا لقيمة المباراة الكبيرة في سياق صراع القمة، واحتياج الأهلي الماسة لحصد النقاط الثلاث لضمان استمرار الضغط على الصدارة وتقوية آماله في حسم لقب البطولة قبل النهاية. وفي ذات السياق، استمرت الشائعات حول التحركات الانتقالية، حيث كشف مصدر مقرب من إدارة النادي عن حقيقة اقتراب اللاعب محمود شلاطة من ارتداء قميص الأهلي، مما أثار اهتمام الجماهير والمتابعين للشأن الكروي.

مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر لكرة اليد

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على موعد المباراة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر لكرة اليد، مما يضيف بُعدا آخر للجدول الزمني الرياضي النشط للنادي الأخضر، وسط متابعة دقيقة من قبل الجميع لهذه التحولات والمواعيد المهمة.