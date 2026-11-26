تأهل النادي الأهلي رسميًا إلى نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات، بعد فوزه على هليوبوليس في إياب نصف النهائي بنتيجة 73-64، متوجًا مساره في البطولة.

حقق الفريق الأول ل كرة السلة للسيدات في النادي الأهلي انتصارًا حاسمًا، مما مكنه من حجز تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية ل دوري المرتبط المصري. تم حسم التأهل بعد فوز الفريق بنتيجة 73-64 على منافسه التقليدي نادي هليوبوليس ، في إطار مباريات إياب الدور نصف النهائي من البطولة. وقد أُقيمت هذه المواجهة الحاسمة على أرضية صالة برج العرب في مدينة الإسكندرية ، حيث شهد الملعب ضغطًا تنافسيًا عاليًا من كلا الفريقين طوال فترات المباراة الأربع.

تفاصيل مجريات المباراة وسلاسل النقاط

بدأ الأهلي فرض سيطرته التامة على إيقاع اللعب منذ الصافرة الأولى، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بفارق واضح يبلغ عشرة نقاط، بنتيجة 23-13 لصالح لاعبات الأهلي. استمر النادي في التحكم بالوتيرة في الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 41-27 في نهاية ربع الثاني، مما مهد الطريق للفوز المستحق. واصل الأهلي تراكم النقاط في الشوط الثالث لتصبح النتيجة 56-42، قبل أن يواصل الهجمات الفعالة في الشوط الرابع ليحسم النتيجة النهائية بـ 73-64.

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تاريخ المواجهات ونتائج الموسم الحالي

يأتي هذا الفوز كنتيجة حاسمة لمسيرة طويلة من المنافسات بين الفريقين خلال موسم الحالي. وقبل هذه المباراة، كان الأهلي قد فاز على هليوبوليس في مواجهة سابقة ضمن دوري المرتبط بنتيجة 65-49، مما عزز مكانته في الترتيب. وعلى الرغم من أن مواجهتا الذهاب في دوري السيدات انتهتا بفوز هليوبوليس بنتيجة 68-51، إلا أن الأداء المتميز في إياب نصف النهائي قلب الموازين.

إلى جانب الفريق الأول، شهدت منافسات النادي الأهلي نجاحات في الفئات السنية الأخرى، حيث فاز فريق الناشئات بنتيجة 69-40 أمام هليوبوليس. وقد ساهمت هذه النتائج الموحدة في مختلف الفئات العمرية في تأكيد الهيمنة الكاملة للنادي الأهلي على الساحة المحلية في كرة السلة للسيدات خلال هذا الموسم الاستثنائي.

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قواعد التأهل وآليات احتساب النقاط

يعتمد نظام دوري المرتبط الحالي على مبدأ الذهاب والإياب للمنافسات، حيث يخوض الفريق الأول مباراة وفريق المرتبط تحت 16 عامًا مباراة أخرى. تحصل الفرق المشاركة على نقطتين كاملتين مقابل كل فوز، مقابل نقطة واحدة فقط في حال الهزيمة. يتم احتساب النتيجة النهائية للفريق المتأهل بناءً على مجموع النقاط التي حصل عليها الفريق الأول وفريق المرتبط تحت 16 عامًا معًا.

وفقًا لهذه القواعد، يتأهل إلى المباراة النهائية الفريق الذي يمتلك أعلى مجموع نقاط في المواجهتين المزدوجتين. كان الأهلي قد جمع نقاطًا كافية خلال المباريات السابقة لضمان صدارة الترتيب، مما جعل الفوز في مباراة إياب نصف النهائي خطوة رسمية نحو التتويج باللقب في هذا الموسم.

أهمية البطولة وتأثيرها على الدوري

يُعد دوري المرتبط واحدة من أهم المسابقات التنافسية في موسم كرة السلة المصري للسيدات، حيث تذهب إلى الفائز به ألقاب كبرى. لا تقتصر أهمية هذه البطولة على التتويج بالكأس فقط، بل تمتد آثارها المباشرة إلى تحديد ترتيب الفرق في مجموعتي الدور التمهيدي لدوري السوبر المصري.

تعكس نتائج الأهلي وتقدمه للنهائي جاهزية فنية عالية واستعدادًا جيدًا للمراحل المقبلة من الموسم. سيبحث الأهلي الآن عن تعزيز هذا النجاح بالمزيد من الألقاب في المباراة النهائية، في حين سيواصل هليوبوليس سعيه للتعويض عن الخسارة والعودة بقوة في الموسم القادم.