الأهلي المصري يحسم الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية الأفريقية بتغلبه على بريميرو دي أوجستو الأنجولي بهدفين، وسط بداية قوية للمدرب سامي قمصان في رحلته الجديدة مع الفريق.

أحرز الأهلي المصري فوزًا مهمًا في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالتغلب على نظيره الأنجولي بريميرو دي أوجستو بهدفين مقابل لا شيء. جاء هذا الفوز الحاسم على استاد القاهرة الدولي، في توقيت بالتحديد يشهد تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في القيادة الفنية للفريق الأحمر.

بن شرقي يرفع راية الأهلي بصدية رأسية حاسمة

تصدر اللاعب أشرف بن شرقي سجل الأهداف من خلال تسجيله الهدف الثاني للفريق في شباك بريميرو دي أوجستو، ليعزز تقدم الأهلي ويثبت هيمنته على مجريات المباراة. جاء الهدف الثاني عند الدقيقة 32، بعد أن وزع علي محمود عرضية متقنة، ليرتقي أشرف بن شرقي فوق الدفاع ويسدد الكرة برأسه داخل المرمى بدقة عالية.

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تربع أشرف بن شرقي بهذا الهدف المتأخر على صدارة قائمة الهدافين في تلك اللحظات، مما أعطى الفريق دفعة معنوية قوية قبل الشوط الثاني. استقرت خط الدفاع في تشكيلته النهائية على كل من محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد، الذين أدوا دورهم ببراعة في حراسة مرماه.

قمصان يخطف التتويج بعد إقاله عموتة

تأتي مباراة اليوم في توقيت دقيق يشهد تغييرات جذرية على مستوى القيادة الفنية للأهلي، بعدما تولى سامي قمصان المهمة رسميًا خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة. كان رحيل عموتة عن منصبه قد سبق هذا الموعد مباشرة عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل في منافسات الدوري الممتاز المصري.

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يسعى المدرب الجديد سامي قمصان بشدة إلى استغلال هذه المواجهة المصيرية أمام الفريق الأنجولي لتحقيق بداية إيجابية وملموسة. هدف قمصان الرئيسي هو استعادة ثقة اللاعبين والجمهور، خاصة أن الفوز في الجولة الافتتاحية يمنح الأهلي أفضلية معنوية كبيرة قبل استكمال منافسات المجموعة الصعبة.

من ناحية أخرى، جلس على مقاعد البدلاء عدد من الأسماء المهمة، بينهم الحارس الأساسي محمد الشناوي وياسين مرعي، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق. كما كان ضمن القائمة أيضًا حسين الشحات وعمر معوض وإمام عاشور وأقطاي عبدالله وكريم فؤاد، في انتظار الفرص لتقديم أفضل ما لديهم.

تحليل إحصائي وتأريخ للمنافسة الأفريقية

يخوض الأهلي هذه البطولة وهو يحمل لقبًا واحدًا في سجله ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تحقّق في النسخة التي أقيمت عام 2014. كان هذا اللقب تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، عقب تفوقه على سيوي سبورت الإيفواري في النهائي بهدف دون رد سجله عماد متعب في الدقائق الأخيرة.

على صعيد الأرقام التاريخية، خاض الأهلي 26 مباراة في مشاركاته السابقة بالبطولة، تمكن خلالها من تحقيق 14 انتصارًا. مقابل أربعة تعادلات وثمان هزائم، يسعى الفريق حاليًا لتحسين سجله القاري والعودة بقوة للمنافسة على اللقب بعد سنوات من الغياب.

يتميز التاريخ الإفريقي للأهلي بلقاءات سابقة مع الأندية الأنجولية، حيث لعب الأحمر ست مباريات مع أندية بترو أتليتكو وسانتوس وريكرياتيفو دو ليبولو. منها أربع مباريات في دوري الأبطال ومباراتان في كأس الكونفدرالية، فاز الأهلي في ثلاث مواجهات وتعادل في واحدة وخسر مباراتين، محرزًا عشرة أهداف وتلقيته ثمانية.

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مواجهة الأول أغسطس وطموحات فيليبي نزانزا

يدخل نادي بريميرو دي أوجستو، المعروف أيضًا باسم الأول أغسطس، هذه المباراة بطموحات كبيرة بقيادة مدربه فيليبي نزانزا. أكد المدرب الأنغولي جاهزية فريقه التام لخوض هذه المواجهة الصعبة، رغم إقراره بصعوبة المهمة أمام أحد أبرز الأندية صاحبة الخبرة الطويلة في القارة الأفريقية.

المباراة الحالية هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الإفريقية المباشرة. ومع ذلك، فإن للنادي الأنغولي حضورًا تاريخيًا مميزًا، حيث وصل مرة واحدة لنهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وخسر أمام الترجي التونسي عام 1998.

في نفس السياق، وصل الأول أغسطس للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة فقط في موسم 2017-2018، حيث خرج أيضًا من الدور نفسه أمام الترجي التونسي. يراهن الفريق الأنغولي على تحسين أدائه هذا الموسم بعد هذه البداية في القاهرة.

مجموعات التحدي والخطوة القادمة

يتنافس الأهلي حاليًا في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منافسين أقوياء، وهم أول أغسطس الأنجولي والرجاء البيضاوي المغربي وأسكو دي كارا التوجولي. يحتاج الأهلي بشدة إلى جمع أكبر عدد ممكن من النقاط، خصوصًا خلال المباريات التي يخوضها على أرضه.

تحت قيادة ميلتون في القائمة الدفاعية الأنغولية، مع فينانسيو وبونيفاسيو كايتانو وسيماو مابيلي، يسعى بريميرو دي أوجستو لمحاولة قلب النتيجة. لكن الأهلي يراهن الآن على استكمال مسيرته بنجاح في الجولة القادمة لضمان موقفه في سباق التأهل للنهائيات.