الأهلي يفوز على إنبي بثلاثية نظيفة ويصعد زيزو في ترتيب هدافي الدوري المصري

سجل أحمد سيد زيزو هدفًا من ضربة جزاء لصالح الأهلي في مباراة الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، بينما يتصدر أحمد ياسر ريان قائمة هدافي الموسم برصيد 10 أهداف. الزمالك يحقق فوزًا مهمًا على سموحة ويبقى في صدارة الترتيب.

سجل أحمد سيد زيزو هدفًا لصالح النادي الأهلي في شباك إنبي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز ، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وجاء هدف زيزو في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، احتسبها حكم اللقاء بعد عرقلة حسين الشحات داخل منطقة الجزاء من قبل حارس إنبي. وبهذا الهدف رفع أحمد سيد زيزو رصيده إلى 5 أهداف في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. الزمالك فى الصدارة.. ترتيب الدوري المصري قال مهيب عبد الهادي إن الأهلي في أسوأ مواسمه ينافس على لقب الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الفريق يواجه تحديات كبيرة هذا الموسم.

سجل ناصر ماهر هدف التعادل لفريق بيراميدز في شباك سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في البطولة. هدف عدي الدباغ في مرمى سموحة كما أحرز عدي الدباغ هدف فوز الزمالك في مرمى سموحة، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-0، ليصل إلى الهدف التاسع له هذا الموسم. وعلى صعيد ترتيب الهدافين، يتصدر أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي قائمة هدافي الدوري المصري موسم 2025-2026 برصيد 10 أهداف، بالتساوي مع علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية.

ويأتي في المركز التالي محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي برصيد 9 أهداف، خلف الثنائي المتصدر مباشرة. ترتيب هدافي الدوري المصري وفي سياق المنافسة على لقب الهداف، جاءت القائمة كالتالي: 1- أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) – 10 أهداف 2- علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية) – 10 أهداف 3- محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – 9 أهداف 4- عدي الدباغ (الزمالك) – 9 أهداف 5- أسامة فيصل (البنك الأهلي) – 8 أهداف 6- ناصر ماهر (بيراميدز) – 8 أهداف 7- صلاح محسن (المصري) – 7 أهداف 8- ناصر منسي (الزمالك) – 6 أهداف 9- فيستون مايلي (بيراميدز) – 5 أهداف 10- أحمد سيد زيزو (الأهلي) – 5 أهدا





