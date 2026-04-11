الأهلي وسموحة يتعادلان في الشوط الأول.. وتريزيجيه يسجل للأهلي وأمادوا لسموحة

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسموحة بالتعادل الإيجابي في الدوري المصري الممتاز. تريزيجيه سجل للأهلي وأمادوا لسموحة. تتضمن المقالة تحليلًا لتشكيلات الفريقين وتعقيبًا على أخبار أسعار الذهب و1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف.

انتهى الشوط الأول من ال مباراة المثيرة التي جمعت بين النادي الأهلي ونادي سموحة على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز، بال تعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما أضفى على اللقاء طابعًا من الحماس والندية. شهد الشوط الأول تبادلًا للسيطرة على مجريات اللعب، حيث تميز الأهلي بأداء هجومي قوي في فترات كبيرة، مما أسفر عن تقدمه أولًا عن طريق النجم محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة الرابعة والعشرين، بهدف رائع ألهب حماس الجماهير.

ومع ذلك، لم يستسلم فريق سموحة، وتمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والأربعين عن طريق اللاعب صامويل أمادوا، قبل لحظات من إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويحافظ على الإثارة. هذا التعادل المبكر يشير إلى أن الشوط الثاني سيشهد صراعًا تكتيكيًا مثيرًا، مع سعي كل فريق لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث الهامة في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.\شهد الشوط الأول مشاركة تشكيلة أساسية من جانب الأهلي بقيادة المدير الفني ييس توروب، الذي راهن على مجموعة من اللاعبين المميزين لتحقيق الفوز. تكونت التشكيلة من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من محمد هاني، وياسين مرعي، وياسر إبراهيم، ويوسف بلعمري. في خط الوسط، شارك مروان عطية، وإمام عاشور، وحسين الشحات، ومحمود تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، بينما قاد الهجوم المهاجم محمد شريف. من جهة أخرى، جلس على مقاعد البدلاء عدد من اللاعبين البارزين، مثل أشرف بن شرقي، وأليو ديانج، ومحمد علي بن رمضان، مما يمنح المدير الفني خيارات إضافية لتغيير أسلوب اللعب وتعزيز الفريق في الشوط الثاني. في المقابل، دخل سموحة اللقاء بتشكيلة متوازنة بقيادة مدربه، حيث اعتمد على أحمد ميهوب في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من هشام حافظ، وعبد الرحمن عامر، وعمرو السيسي، وسمير فكري. في خط الوسط، شارك حسام أشرف، وخالد الغندور، ومحمد مصطفى ميدو، ونيلسون سيميدو، بينما قاد الهجوم أحمد خالد، وصامويل أمادوا، ومحمد رجب. هذه التشكيلات المتوازنة من كلا الفريقين تؤكد على التنافسية الكبيرة في اللقاء، وتعد بمشاهدة شوط ثاني حافل بالإثارة والتكتيك.\في سياق آخر، شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بأسعار الذهب، وتأثرها بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية. تشير التقارير إلى ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، مما يعكس حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق العالمية. على صعيد آخر، أعلنت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توفير 1000 وظيفة شاغرة كعامل مسجد في وزارة الأوقاف، في خطوة تهدف إلى دعم الكوادر العاملة في المجال الديني وتلبية احتياجات دور العبادة. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير فرص عمل للمواطنين في مختلف المجالات، وتساهم في تعزيز التنمية المجتمعية. ومن المتوقع أن تشهد هذه الوظائف إقبالًا كبيرًا من الشباب الباحث عن فرص عمل، نظرًا لأهمية العمل في خدمة بيوت الله





