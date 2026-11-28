النادي الأهلي المصري يواجه بريميرو دي أوغوستو الأنغولي يوم 29 نوفمبر 2026 في افتتاح مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يبدأ النادي الأهلي المصري مشواره الرسمي في منافسات دوري أبطال أفريقيا و كأس الكونفدرالية الأفريقية ، بعد خسارته الأخيرة في الدوري المحلي، حيث يستعد لمواجهة بريميرو دي أوغوستو الأنغولي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لموسم 2026-2027. يسعى الفريق الأحمر إلى استعادة الثقة والجو النفسي الإيجابي لجماهيره الذين تابعوا أداء الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري المصري.

تفاصيل المباراة والتوقيت الرسمي

تقام المباراة بين الأهلي وبريميرو دي أوغوستو يوم الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2026 على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة تكتسب أهمية كبيرة لكلا الفريقين لبدء مشوارهما في المرحلة القارية. ستبدأ المواجهة الرياضية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة المصرية، بينما سيكون التوقيت في مكة المكرمة هو 7:00 مساءً، وفي العاصمة أبوظبي 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

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يبحث الأهلي عن نتيجة إيجابية في هذه المباراة الافتتاحية لتحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في المنافسة القارية، وتثبت استعداده الفني والبدني للمشاركة بجدية في البطولة. في المقابل، يسعى بريميرو دي أوغوستو إلى الخروج بنتيجة طيبة من القاهرة، وتأكيد قدرته التنافسية ومواجهة الأهلي وبقية فرق المجموعة على بطاقتي التأهل للادوار المتقدمة.

طرق متابعة البث التلفزيوني

تغطي شبكة beIN SPORTS مباراة الأهلي وبريميرو دي أوغوستو بشكل مباشر وشامل عبر قناة beIN Sports 3، ضمن تغطيتها الإعلامية الواسعة لمنافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية. يهدف البث التلفزيوني إلى إيصال أجواء المباراة ومتابعاتها التحليلية للمشجعين العرب والمتابعين للكرة الأفريقية والمحلية على حد سواء.

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بالإضافة إلى البث التلفزيوني التقليدي، يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر تطبيق TOD الخاص بالشبكة، وكذلك عبر خدمة beIN Connect التي تتيح للمشاهدين مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت من أي مكان. توفر هذه القنوات الرقمية خيارات متعددة للمشجعين الذين يفضلون المتابعة عبر الأجهزة المحمولة أو الحواسيب الشخصية لضمان عدم تفويت أي لحظة من أحداث المباراة.

الطاقم الفني والتعليق الصوتي

يتولى الإعلامي والرياضي المصري المرموق علي محمد علي مهمة التعليق الصوتي المباشر على مجريات مباراة الأهلي وبريميرو دي أوغوستو في إطار منافسات الكونفدرالية. يمتلك علي محمد علي خبرة طويلة في التعليق على المباريات الكبيرة، مما يضفي طابعاً احترافياً وإعلامياً رفيعاً على التغطية الصحفية والإعلامية للمواجهة.

تهدف هذه الخطوة الإعلامية إلى تقديم تحليل دقيق وسريع للأحداث، وربط المشاهد بتفاصيل التكتيكات التي يعتمدها المدربان، مما يعزز تجربة المشاهدة للفريقين ويوفر فهماً أعمق لأداء كل من الأهلي المصري وبريميرو دي أوغوستو الأنغولي في هذه الجولة الافتتاحية الحاسمة.