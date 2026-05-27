الأم النرجسية بعد الستين: تأثيرها على الأبناء والأحفاد وكيفية التعامل

تتناول المقالة ظاهرة الأم النرجسية بعد سن الستين، وتأثيرها النفسي على الأبناء والأحفاد، مع تقديم نصائح للتعامل الصحي معها.

مع التقدم في العمر، تتغير طباع بعض الأشخاص بصورة ملحوظة، لكن في بعض الأسر قد تتحول هذه التغيرات إلى سلوكيات مرهقة نفسيًا، خاصة عندما تكون الأم ذات شخصية نرجسية ، وهو ما يترك أثرًا واضحًا على ال أبناء وحتى ال أحفاد .

ويؤكد الدكتور محمد هاني، أخصائي الصحة النفسية واستشارى العلاقات الأسرية، أن النرجسية لا ترتبط بعمر معين، لكنها قد تصبح أكثر وضوحًا بعد الستين بسبب الشعور بفقدان السيطرة أو الخوف من الوحدة أو التقدم في السن، مما يدفع بعض الأمهات إلى التمسك بالاهتمام والسيطرة بصورة أكبر. الأم النرجسية هي التي تجعل نفسها محور كل شيء داخل الأسرة، وتسعى دائمًا للحصول على الاهتمام والتقدير، وقد تستخدم العاطفة أو الشعور بالذنب للسيطرة على الأبناء.

وفي كثير من الأحيان لا تدرك الأم أنها تؤذي من حولها، لأنها ترى نفسها دائمًا على حق، وتعتقد أن ما تفعله بدافع الحب أو الخوف على الأسرة. يرى المتخصصون أن بعض النساء قد يصبحن أكثر حساسية بعد التقاعد أو مع كبر الأبناء وانشغالهم بحياتهم، مما يجعلهن يشعرن بالخوف من الإهمال، فقدان الدور داخل الأسرة، الوحدة، والغيرة من استقلال الأبناء، فتظهر بعض التصرفات النرجسية بصورة أوضح من السابق.

من علامات الأم النرجسية في الكبر: حب السيطرة على الأبناء حتى بعد زواجهم أو تقدمهم في العمر، حيث تحاول التدخل في القرارات الشخصية، تربية الأحفاد، العلاقات الزوجية، والأمور المالية، وترى أن من حقها معرفة كل التفاصيل. كما تلعب دور الضحية باستخدام عبارات مثل (أنا تعبت عليكم، محدش مقدرني، كلكم نسيتوني) للضغط العاطفي وكسب التعاطف. وقد تشعر بالغيرة من الاهتمام بالزوجة أو الأبناء، وتفسر ذلك على أنه إهمال لها.

وتستخدم الانتقاد المستمر، والتركيز على الأخطاء أكثر من الإنجازات، والمقارنات الجارحة دون انتباه لتأثيرها النفسي. الأبناء الذين يعيشون لفترات طويلة مع أم نرجسية قد يعانون من ضعف الثقة بالنفس، الشعور المستمر بالذنب، صعوبة اتخاذ القرارات، التوتر والقلق، والخوف من إرضاء الآخرين. وفي بعض الحالات يستمر هذا التأثير حتى بعد تكوينهم لأسر مستقلة. أما الأحفاد فقد يتأثرون بالتدخل الزائد، المقارنات، التحكم، والدراما العائلية، وقد يشعر الطفل بالحيرة أو الضغط النفسي إذا شاهد خلافات مستمرة داخل الأسرة بسبب هذا السلوك.

يوضح خبراء النفس أن الشخص النرجسي قد يحب أسرته فعلًا، لكنه يعبر عن مشاعره بطريقة قائمة على السيطرة أو الحاجة الدائمة للاهتمام، لذلك تصبح العلاقة مرهقة رغم وجود مشاعر حقيقية أحيانًا. وينصح المتخصصون الأبناء بعدة خطوات مهمة: وضع حدود واضحة بهدوء، تجنب الجدالات الطويلة، عدم الدخول في صراعات مستمرة، تقليل الشعور بالذنب، والحفاظ على الاحترام دون استنزاف نفسي. ويؤكدون أن البر والاحترام لا يعنيان السماح بالأذى النفسي المستمر.

إذا تحولت العلاقة إلى توتر دائم، اكتئاب، مشكلات زوجية، قطيعة عائلية، أو ضغط نفسي مستمر، فقد يكون من الأفضل طلب استشارة نفسية للمساعدة في تنظيم العلاقة بشكل صحي





